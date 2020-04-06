Транспорт 8 минут назад

Авиакомпании Ryanair разрешили летать из Италии в Украину и обратно

На получение прав полетов между Римом и Киевом, Миланом и Киевом, а также Катанией и Киевом, согласно условиям тендера, мог претендовать только один авиаперевозчик

Авиакомпании Ryanair разрешили летать из Италии в Украину и обратно Авиакомпании Ryanair разрешили летать из Италии в Украину и обратно
Фото: Википедия

Авиационные власти Италии (ENAC) предоставили ирландской авиакомпании Ryanair права на выполнение до 28 еженедельных рейсов между городами Италии и Украины.

В разделе тендеры и контакты на сайте ENAC указано, что разрешение является временным, выдано 3 марта и будет действовать до 13 июля 2020 года, сообщает Avianews.

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По информации издания, лоукостер получил возможность летать в Киев из Бергамо, Болоньи, Рима, Катании, в Одессу из Рима, Бергамо, Болоньи, во Львов из Рима, Бергамо, Болоньи и в Харьков из Бергамо.

Информацию о тендере на маршруты в Украину итальянский регулятор разместил 24 февраля. Авиакомпаниям предложили подать заявки на выполнение до 28 еженедельных рейсов из городов Италии в Киев, Одессу, Львов, Симферополь и Харьков.

На линии Бергамо — Львов, Бергамо — Киев, Болонья — Киев, Генуя — Киев, Милан — Харьков, Неаполь — Киев, Неаполь — Львов, Рим — Харьков, Рим — Львов, Венеция — Львов и Рим — Одесса ENAC мог назначить до двух авиакомпаний на каждый маршрут.

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На получение прав полетов между Римом и Киевом, Миланом и Киевом, а также Катанией и Киевом, согласно условиям тендера, мог претендовать только один авиаперевозчик.

Ryanair смог получить разрешение на полеты из Италии в Украину после банкротства итальянского лоукостера Ernest Airlines. Ранее руководство Ryanair жаловалось на то, что итальянские власти предоставляют права на полеты небольшому авиаперевозчику, имея в виду Ernest Airlines.

На данный момент неизвестно, успеет ли Ryanair открыть рейсы до истечения срока действия временного разрешения.

Перед этим руководство Ryanair не исключало остановки всех рейсов в связи с распространением коронавируса и решением многих европейских стран закрыть границы и прекратить регулярное авиасообщения. 

Ранее авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила рейсы из Киева в Рим и Милан из-за вспышки коронавируса в Италии.

Напомним, 17 марта Украина полностью ограничила пассажирское авиасообщение с 17 марта 2020 года из-за вспышки нового коронавируса.

 

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