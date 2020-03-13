Транспорт 1 час назад

Эпидемия коронавируса: МАУ отменяет авиарейсы в Италию

Пассажиры могут обратиться в авиакомпанию для переоформления билета или возврата денег

Эпидемия коронавируса: МАУ отменяет авиарейсы в Италию Эпидемия коронавируса: МАУ отменяет авиарейсы в Италию
Фото: Интерфакс-Украина

Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) отменяет рейсы из Киева в Рим и Милан из-за вспышки коронавируса в Италии.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, на период с 15 марта по 8 апреля авиакомпания приостанавливает рейсы по направлению Киев — Рим. Рейсы по направлению Киев — Милан не будут выполняться с 15 марта по 14 апреля.

Рейсы по направлению Киев — Венеция не выполняются с 12 марта и по предварительному плану будут восстановлены с 12 апреля.

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В компании подчеркнули, что пассажиры могут обратиться в авиакомпанию для переоформления билета или возврата денег.

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Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта "Борисполь" в 17:00 прибыл рейс МАУ из Рима, а в 18:25 ожидается посадка самолета из Милана. На это же время запланирован прилет из Милана лайнера авиакомпании TAP Portugal. 

Напомним, с 11 марта по 2 апреля 2020 года венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air сокращает количество рейсов в Италию в связи со снижением спроса из-за коронавируса

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