В Ryanair не исключают остановки всех рейсов из-за коронавируса

Ирландский лоукостер Ryanair не исключает заземления своих самолетов и остановки всех рейсов в связи с распространением коронавируса и решением многих европейских стран закрыть границы и прекратить регулярное авиасообщения. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Распространение вируса Covid-19 и связанные с ним правительственные ограничения на перелеты, многие из которых были внезапными, имели негативное влияние на рейсы всех авиакомпаний группы Ryanair (Ryanair, Buzz, Lauda). За последнюю неделю такие страны, как Италия, Мальта, Венгрия, Чехия, Словакия, Австрия, Греция, Марокко, Испания, Португалия, Дания, Польша, Норвегия, Украина и Кипр ввели запрет всех или части авиарейсов, особенно из стран с высоким уровнем распространения Covid-19. Ryanair ожидает, что результатом этих ограничений станет заземление большинства самолетов по всей Европе в течение следующих 7-10 дней. В апреле-мае авиакомпания рассчитывает на отмену до 80% рейсов, и не исключает полного заземления флота. Ryanair принимает неотложные меры для уменьшения операционных расходов и улучшения денежных потоков", — говорится в сообщении.

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В Ryanair Group уверяют, что делают все возможное, чтобы ответить на вызов, спровоцированный последствиями вспышки Covid-19, который в течение последней недели вызвал чрезвычайные и беспрецедентные ограничения на поездки, наложенные правительствами многих европейских стран.

"Мы контактируем со всеми пострадавшими пассажирами по электронной почте или посредством SMS-сообщений и организуем спасательные рейсы для репатриации клиентов, даже в те страны, где запрещены перелеты. Нашим приоритетом остается здоровье и благополучие наших людей и наших пассажиров, и мы делаем все возможное, чтобы они могли быть ближе к своим друзьям и семьям в эти трудные времена. Ryanair принимает все необходимые меры для уменьшения операционных расходов и улучшения денежных потоков в каждой из наших авиакомпаний", — сообщил главный исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири.

Ранее стало известно, что Европейский Союз вводит запрет на 30 дней на все поездки на свою территорию. Исключение составляют только неотложные визиты. Въезжать в ЕС смогут только иностранцы, которые имеют постоянный вид на жительство, члены семей граждан ЕС, а также дипломаты и медицинские работники.