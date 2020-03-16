МАУ прекращает все международные авиарейсы

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" прекращает выполнение регулярных рейсов по всей международной сети на период с 00 часов 00 минут 17 марта по 31 марта 2020 года.
Как сообщает издание "Крылья", так как установленный Правительством Украины карантин предварительно введен по 3 апреля 2020 года, пассажирам, планирующим путешествие после 31-го марта, необходимо следить за изменениями расписания и статуса рейсов на сайте авиакомпании www.flyuia.com.
Во вторник, 17 марта 2020 года, МАУ выполнит следующие международные рейсы:
PS734 Дубай — Киев;
PS 398 Каир — Киев;
PS778 Тель-Авив — Киев;
PS612 Ереван — Киев;
PS518 Тбилиси — Киев;
PS716 Стамбул — Киев;
PS602 Баку — Киев;
PS242 Торонто — Киев;
PS232 Нью-Йорк — Киев;
PS272 Бангкок — Киев;
PS898 Кишинев — Киев.
К перевозке указанными рейсами будут приняты только граждане Украины или граждане других стран, имеющие право постоянного или временного проживания на территории Украины.
В период с 17 по 31 марта МАУ будет выполнять собственные регулярные внутренние рейсы, чартерные рейсы за границу для возвращения украинских туристов домой, а также при необходимости санитарно-эвакуационные и технические рейсы.
Пассажиры отмененных рейсов будут проинформированы по электронной почте и/или смс-сообщением о возможности бесплатно переоформить билеты и перенести дату своего путешествия на период после 31 марта 2020 года.
Ранее авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила рейсы из Киева в Рим и Милан из-за вспышки коронавируса в Италии.
Напомним, 17 марта Украина полностью ограничивает пассажирское авиасообщение с 17 марта 2020 года из-за вспышки нового коронавируса.