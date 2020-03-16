Евросоюз на месяц закрывает свои границы: кого будут пускать

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Европейский Союз водит запрет на 30 дней на все поездки на свою территорию. Исключение составляют только неотложные визиты.

Чиновница подчеркнула, что сначала ограничения будут введены на 30 дней, но этот срок может быть продлен в случае необходимости. Въезжать в ЕС смогут только иностранцы, которые имеют постоянный вид на жительство, члены семей граждан ЕС, а также дипломаты и медицинские работники.

По словам фон дер Ляйен, задача ЕС — защитить людей от распространения вируса, а с другой — обеспечить и в дальнейшем беспрепятственную торговлю товарами в рамках объединения.

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В Евросоюзе решили выделить так называемые "зеленые магистрали", по которым будут двигаться отдельные виды транспорта — в частности кареты скорой помощи, перевозчики продуктов и других товаров первой необходимости, а также спасатели.

При этом, как пояснила президент Еврокомиссии, под запрет не попадут люди, постоянно проживающие в ЕС, граждане стран-членов ЕС, которые сейчас находятся за рубежом, члены их семей и дипломаты. Кроме того, въезд в Евросоюз позволят медикам и исследователям, а также людям, перевозящим товары, и пограничникам.

В Украине президент Владимир Зеленский обратится в Кабинет министров с рекомендациями относительно новых ограничений для недопущения распространения коронавируса. В частности, Зеленский рекомендует Министерству инфраструктуры запретить с 18 марта (в 12:00) пассажирское железнодорожное, автобусное и авиасообщение между городами и областями.