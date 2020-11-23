В Украине до конца года появится новая лоукост-авиакомпания

Уже до конца года в Украине появится новый лоукостер Bees Airline, которая также будет работать как чартерная авиакомпания. Как пишет Mintrans, компания подала документы для получения сертификата эксплуатанта и взяла в лизинг первые два Boeing 737-800.

По словам представителя акционера Bees Airline Евгения Хайнацкого, до июля руководивший компанией SkyUp Airlines, в следующем году новосозданная компания хочет взять еще два воздушных судна, а на 2022 год планирует увеличение парка до шести самолетов.

Bees будет базироваться в аэропорту "Киев" имени Сикорского. Сейчас компания ожидает передачи двух судов, стоящих в аэропорту польского Жешува. Раньше они использовались "Международными авиалиниями Украины".

Первые рейсы Bees запустит в Египет как чартерный перевозчик. У компании подписаны договора с двумя туроператорами, один из которых Tez Tour Ukraine.

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Владельцем перевозчика является украинский предприниматель Сергей Смирный, являющийся также совладельцем сельскохозяйственной компании "Континент" (Закарпатской область) на пару с Сергеем Буртиным, владеющим Tez Tour Ukraine.

"Старт полетов зависит от того, как быстро мы получим сертификат эксплуатанта. Если до 22 декабря, то мы запустим чартерные рейсы на праздники. Если нет, то полетим в районе 15 января", — отметил Хайнацкий.

Полноценный запуск регулярных рейсов компания планирует на апрель 2021 года. Сейчас перевозчик разрабатывает программу полетов на летний период. Направления пока неизвестны, но в качестве примера менеджер компании назвал грузинский Батуми.

На начальном этапе объем инвестиций в проект составит несколько миллионов долларов. В Bees Airline уже работает более 50 человек, а после получения сертификата эксплуатанта штат увеличится до 100 человек. "По состоянию на сейчас мы вложили около 1 млн долларов", — отметил Хайнацкий.

Он добавил, что компания рассчитывает выйти на операционную прибыль на второй год работы. Цены на билеты при этом пока не определены.

"Коммерческий отдел еще работает над этим. Мы еще обсуждаем, будут ли у нас, условно, билеты по 5 евро", — сказал представитель будущего перевозчика.

В Bees Airline также заявляют, что понимают существующие риски начала работы в условиях кризиса.

"Если в Украине будет введен новый локдаун, мы скорректируем планы. Наша задача — правильно оценить риски, а не запустить полеты любой ценой. Но важно понимать, что новая авиакомпания — это долгосрочный проект. До вспышки Covid-19 мы видели на рынке дефицит чартерных самолетов. Так что мы рассчитываем, что после пандемии у авиакомпании будет достаточно работы", — подчеркнул Хайнацкий.

Кроме того, Bees Airline планирует получить лицензию и на грузовые перевозки, чтобы в случае локдауна развивать это направление.

Отметим, что компания SkyUp, конкуренцию которой хочет составить Bees, недавно закрыла до конца зимнего расписания маршрут Запорожье — Киев.