"Роза ветров" начала доставлять посылки в Нью-Йорк и Гонконг

Авиакомпания WindRose ("Роза Ветров") взяла в мокрый лизинг самолет Airbus A330-200 с заводским номером 700 для выполнения грузовых рейсов из Киева в Нью-Йорк и Гонконг.

Об этом сообщила компания AELF FlightService, которая обеспечит перевозки совместно с мальтийской авиакомпаний Maleth Aero, передает AviaNews.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По информации издания, AELF FlightService выступит субподрядчиком украинской авиакомпании при выполнении заказов "Укрпочты" по транспортировке посылок. Контракт подписан на 14 месяцев.

Первый рейс из Киева в Нью-Йорк самолет выполнил 19 ноября, из Нью-Йорка в Киев — 21 ноября.

"Перевозки грузов, особенно в текущие сложные времена, пользуются большим спросом. Поэтому мы рады предложить эту услугу нашим клиентам и ожидаем развития этого бизнеса в 2021 году", — заявил гендиректор "Розы Ветров" Владимир Каменчук.

Читайте также: Windrose запускает новые авиарейсы на Балканы

В свою очередь, "Укрпочта" в зимний период будет доставлять почтовые отправления прямыми рейсами в США раз в неделю различными типами самолетов грузоподъемностью 20-55 тонн в партнерстве с "Розой Ветров".

"Благодаря новой чартерной программе сократятся сроки доставки в США, ведь посылки будут доставляться напрямую, а не перегружаться в транзитных странах", — отметили в "Укрпочте".

Компания AELF FlightService специализируется на сухом лизинге авиалайнеров. Контракт с "Розой Ветров" является первым по предоставлению услуг мокрого лизинга. При таком виде аренды самолет передается заказчику вместе с экипажем и техническим обслуживанием.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Windrose с 24 октября открывает прямые рейсы из Киева в Любляну (Словения).

Напомним, 4 октября авиакомпания Windrose начала выполнение регулярных авиарейсов в Хорватию по направлению Киев — Загреб — Киев.

Перед этим сообщалось, что "Роза ветров" открыла продажу авиабилетов по четырем новым направлениям регулярных полетов на период летней навигации.