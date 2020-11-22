Транспорт 1 час назад

"Роза ветров" начала доставлять посылки в Нью-Йорк и Гонконг

Первый рейс из Киева в Нью-Йорк самолет выполнил 19 ноября, из Нью-Йорка в Киев — 21 ноября

Фото: Facebook/WindRose Фото: Facebook/WindRose
Фото: Facebook/WindRose

Авиакомпания WindRose ("Роза Ветров") взяла в мокрый лизинг самолет Airbus A330-200 с заводским номером 700 для выполнения грузовых рейсов из Киева в Нью-Йорк и Гонконг.

Об этом сообщила компания AELF FlightService, которая обеспечит перевозки совместно с мальтийской авиакомпаний Maleth Aero, передает AviaNews.

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По информации издания, AELF FlightService выступит субподрядчиком украинской авиакомпании при выполнении заказов "Укрпочты" по транспортировке посылок. Контракт подписан на 14 месяцев.

Первый рейс из Киева в Нью-Йорк самолет выполнил 19 ноября, из Нью-Йорка в Киев — 21 ноября.

"Перевозки грузов, особенно в текущие сложные времена, пользуются большим спросом. Поэтому мы рады предложить эту услугу нашим клиентам и ожидаем развития этого бизнеса в 2021 году", — заявил гендиректор "Розы Ветров" Владимир Каменчук.

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В свою очередь, "Укрпочта" в зимний период будет доставлять почтовые отправления прямыми рейсами в США раз в неделю различными типами самолетов грузоподъемностью 20-55 тонн в партнерстве с "Розой Ветров".

"Благодаря новой чартерной программе сократятся сроки доставки в США, ведь посылки будут доставляться напрямую, а не перегружаться в транзитных странах", — отметили в "Укрпочте".

Компания AELF FlightService специализируется на сухом лизинге авиалайнеров. Контракт с "Розой Ветров" является первым по предоставлению услуг мокрого лизинга. При таком виде аренды самолет передается заказчику вместе с экипажем и техническим обслуживанием.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Windrose с 24 октября открывает прямые рейсы из Киева  в Любляну (Словения).

Напомним, 4 октября авиакомпания Windrose начала выполнение регулярных авиарейсов в Хорватию по направлению Киев — Загреб — Киев.

Перед этим сообщалось, что "Роза ветров" открыла продажу авиабилетов по четырем новым направлениям регулярных полетов на период летней навигации. 

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