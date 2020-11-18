МАУ возобновит полеты в Ереван 4 декабря

Компания "Международные авиалинии Украины" планирует возобновить полеты по маршруту Киев — Ереван с 4 декабря. Как говорится в сообщении перевозчика, рейсы в аэропорт "Звартноц" и обратно в Киев будут осуществляться дважды в неделю.

"Рестарт после длительной паузы стал возможен благодаря стабилизации ситуации в регионе... МАУ внимательно следит за ситуацией в регионе и за эпидемиологической ситуацией в стране. Как известно, сейчас существуют некоторые эпидемиологические ограничения для пересечения границ различных стран. С рекомендациями по путешествиям можно ознакомиться на сайте авиакомпании", — отметили в МАУ.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Напомним, в конце октября МАУ решила отменить рейсы в Ереван и Баку в связи с высокой степенью риска для безопасности полетов в зоне армянско-азербайджанского вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Другой украинский авиаперевозчик SkyUp также отменил полеты в армянскую столицу.

Отметим, что война за Нагорный Карабах началась 27 сентября и продлилась полтора месяца, закончившись значительным поражением для армянской стороны.

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент РФ Владимир Путин дистанционно подписали заявление, согласно которому было объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Под контролем самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики было разрешено оставить только ту часть бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, которая оставалась под ее контролем на момент прекращения огня. Таким образом, город Шуша и взятый ранее под контроль традиционно армянонаселенный Гадрутский район остались за Азербайджаном.

Читайте также: Россия опубликовала карты размещения миротворцев в Карабахе

Все прочие территории вокруг экс-НКАО, кроме Лачинского коридора шириной 5 км, должны быть переданы под контроль Азербайджана.

Для контроля за режимом прекращения огня в регион вводится российский миротворческий контингент. Россия приступила к его развертыванию уже утром 10 ноября.

Отметим, что заявление Пашиняна о радикальных уступках, на которые была вынуждена пойти армянская сторона, в ту же ночь вызвало политический кризис в Армении: разъяренные протестующие разгромили офис премьера и захватили здание Национального собрания. Антиправительственные протесты не прекращаются по сей день.