МАУ решила отложить старт нескольких международных авиарейсов

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) переносит начало выполнения рейсов Киев — Брюссель — Киев, Киев — Дюссельдорф — Киев и Киев — Прага — Киев до 27 ноября 2020 года.

Как сообщает пресс-служба МАУ, рейсы по этим маршрутам решили отложить из-за продолжения карантинных ограничений на пересечении границ для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Помимо этого, авиакомпания решила отменить рейсы в Ереван и Баку до 13 ноября 2020 года в связи с высокой степенью риска для безопасности полетов в зоне армянско-азербайджанского конфликта.

"МАУ будет следить за эпидемиологическими показаниями на указанных направлениях и ситуацией в Нагорном Карабахе. Авиакомпания будет делать все возможное, чтобы после ослабления карантинных мероприятий и уменьшения рисков полетов пассажиры сразу получили возможность воспользоваться соответствующими рейсами", — говорится в сообщении.

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Все другие маршруты остаются без изменений.

Ранее сообщалось, что МАУ вынуждена в очередной раз приостановить начало выполнения рейсов в Баку.

Напомним, на днях авиакомпания Windrose ("Роза ветров") открыла продажу билетов на рейсы из киевского аэропорта "Борисполь" в Сербию и Северную Македонию.