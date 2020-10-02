Qatar Airways возобновляет авиарейсы в Киев

Авиакомпания Qatar Airways (Катар) планирует возобновить полеты в Украину с 18 декабря.

Об этом сообщает Государственное предприятие обслуживания воздушного движения "Украэрорух", передают "Українськi Новини".

"Авиакомпания Qatar Airways с декабря возобновит полеты в Украину", — говорится в сообщении.

В Украэрорухе отмечают, что рейсы по маршруту "Киев — Доха" в декабре будут выполняться четыре раза в неделю, а начиная с января 2021 года — семь раз в неделю.

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Первый рейс запланирован на 18 декабря 2020 года.

Напомним, Qatar Airways запустила регулярный рейс "Доха — Киев" с 28 августа 2017.

Qatar Airways — национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в столице страны, городе Доха.

В 2017 году Qatar Airways возглавила мировой рейтинг авиакомпаний World Airline Awards, составленный по данным опроса британской маркетинговой компаний Skytrax.