Транспорт 20 минут назад

Qatar Airways возобновляет авиарейсы в Киев

Рейсы по маршруту "Киев — Доха" в декабре будут выполняться четыре раза в неделю, а начиная с января 2021 года — семь раз в неделю

Фото: Facebook/Qatar Airways Фото: Facebook/Qatar Airways
Фото: Facebook/Qatar Airways

Авиакомпания Qatar Airways (Катар) планирует возобновить полеты в Украину с 18 декабря.

Об этом сообщает Государственное предприятие обслуживания воздушного движения "Украэрорух", передают "Українськi Новини".

Кратко и по делу в Telegram

"Авиакомпания Qatar Airways с декабря возобновит полеты в Украину", — говорится в сообщении.

В Украэрорухе отмечают, что рейсы по маршруту "Киев — Доха" в декабре будут выполняться четыре раза в неделю, а начиная с января 2021 года — семь раз в неделю.

Читайте также:
Wizz Air возобновляет авиарейсы в Словакию

Первый рейс запланирован на 18 декабря 2020 года.

Напомним, Qatar Airways запустила регулярный рейс "Доха — Киев" с 28 августа 2017.

Qatar Airways — национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в столице страны, городе Доха.

В 2017 году Qatar Airways возглавила мировой рейтинг авиакомпаний World Airline Awards, составленный по данным опроса британской маркетинговой компаний Skytrax. 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

СБУ разоблачила строительную компанию Столара на выводе в офшоры 500 млн грн (ФОТО)
СБУ разоблачила строительную компанию Столара на выводе в офшоры 500 млн грн (ФОТО)
В Киеве избили до смерти работницу посольства США
В Киеве избили до смерти работницу посольства США
Власти Киева определили, где на Троещине пройдет метро и когда начнется его строительство
Власти Киева определили, где на Троещине пройдет метро и когда начнется его строительство
Загрузка...
Новое видео
Как пиар может работать в качестве канала коммуникации — Александр Стенькин, Watsons

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. IРhone SE: описание и особенности

  3. "Новые пленки Гео Лероса неправдоподобны", — политолог

  4. Фонд гарантирования разоблачил еще двух мошенников на финансовом рынке Украины

  5. У нардепа от "Европейской солидарности" Яны Зинкевич второй раз обнаружили коронавирус

Ивент
Как можно было "предвидеть" пандемию и обезопасить свою цепь поставок 
Как можно было "предвидеть" пандемию и обезопасить свою цепь поставок 
Спикеры международной онлайн-конференции "Эффективные закупки и поставки 2020. Новая реальность", которая состоится 20-22 октября 2020 года, выразили практически единогласное мнение: пандемию можно было встретить во всеоружии
Загрузка...