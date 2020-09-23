Wizz Air возобновляет авиарейсы в Словакию

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air со 2 октября возобновляет рейсы из Киева и Львова в Братиславу (Словакия).

Как сообщает пресс-служба компании, стоимость билетов стартует от 309 грн.

"Восстановление перелетов зависит от решения органов власти оставить или извлечь Словакию из списка стран "зеленой" зоны. Если ее исключают из перечня, выполнение рейсов, соединяющих украинские города с Братиславой, будет отложено", — говорится в сообщении.

Напомним, 23 августа авиакомпания Wizz Air выполнила первый в истории прямой регулярный рейс из Львова в Португалию.

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23 мая лоукостер Wizz Air продлил отмену рейсов по украинским маршрутам.