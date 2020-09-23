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Wizz Air возобновляет авиарейсы в Словакию

23 августа авиакомпания Wizz Air выполнила первый в истории прямой регулярный рейс из Львова в Португалию

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air со 2 октября возобновляет рейсы из Киева и Львова в Братиславу (Словакия).

Как сообщает пресс-служба компании, стоимость билетов стартует от 309 грн.

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"Восстановление перелетов зависит от решения органов власти оставить или извлечь Словакию из списка стран "зеленой" зоны. Если ее исключают из перечня, выполнение рейсов, соединяющих украинские города с Братиславой, будет отложено", — говорится в сообщении.

Напомним, 23 августа авиакомпания Wizz Air выполнила первый в истории прямой регулярный рейс из Львова в Португалию.

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23 мая лоукостер Wizz Air продлил отмену рейсов по украинским маршрутам.

20 июля авиакомпания анонсировала запуск рейсов по 14 новым направлениям между городами Украины и Италии. 

В частности, авиакомпания объявила о выполнении рейсов в Рим, Милан, Венецию, Неаполь, Верону, Катанию и Болонью из Киева, Львова, Харькова, Одессы и Запорожья.

 

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