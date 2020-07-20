Wizz Air открывает 14 новых авиарейсов из Украины в Италию

Сегодня, 20 июля, венгерская авиакомпания Wizz Air анонсировала запуск рейсов по 14 новым направлениям между городами Украины и Италии.

Как пишет ЦТС, в частности, авиакомпания планирует выполнять рейсы в Рим, Милан, Венецию, Неаполь, Верону, Катанию и Болонью из Киева, Львова, Харькова, Одессы и Запорожья.

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По информации издания, билеты на перелеты уже доступны на сайте перевозчика. Запуск новых маршрутов планируется в период с 14 августа 2020 года по 30 марта 2021 года.

На данный момент предлагается следующее расписание рейсов: 14 августа авиакомпания запускает рейсы Киев — Венеция (Тревизо), они будут выполняться по средам и пятницам, кроме того, 14 августа лоукостер полетит по направлению Киев — Неаполь, эти рейсы будут выполняться три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам, а также по направлению Львов — Млан (Мальпенса), рейсы запланированы на понедельник и пятницу.

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С 16 августа запускаются рейсы Львов — Рим — Чиампино (среда, воскресенье). 26 октября стартуют рейсы Харьков — Милан (Мальпенса) (понедельник, пятница). 27 октября лоукостер полетит в направлении Запорожье — Милан, рейсы запланированы на вторник и субботу.

28 марта 2021 года стартуют перелеты Киев — Рим (Фьюмичино). Они будут осуществляться пять раз в неделю — по вторникам, средам, четвергам субботам и воскресеньям. В тот же день перевозчик полетит по маршруту Киев — Милан (Мальпенса), рейсы четыре раза в неделю: вторник, четверг, суббота, воскресенье.

29 марта 2021 года добавятся рейсы: Одесса — Венеция (Тревизо) (понедельника, пятница), Львов — Верона (понедельник, пятница), Киев — Болонья (понедельник, среда, пятница), Киев — Катания (понедельник, пятница).

30 марта следующего года лоукостер приступит к выполнению перелетов по маршрутам Львов — Катания (вторник, суббота) и Харьков — Венеция (Тревизо) (также вторник, суббота).

Ранее сообщалось, что Wizz Air временно прекратил полеты из Киева в Будапешт с 17 июля по 16 августа 2020 года.