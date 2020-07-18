Wizz Air отменил рейсы из Киева в Будапешт из-за коронавируса

Венгерский лоукостер Wizz Air временно прекратил полеты из Киева в Будапешт с 17 июля по 16 августа 2020 года.
Об этом сообщили в оперативной сводке СНБО Украины.
При этом причиной такого решения названо "стремительное распространение коронавируса в Украине".
В то же время официального заявления компании или подтверждения этой информации пока нет.
Однако на сайте Wizz Air действительно невозможно купить билеты на рейс Киев-Будапешт до 17 августа.
Как сообщалось, авиакомпания Wizz Air 1 июля открыла вторую в Украине базу — в международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого.
Напомним, на данный момент Wizz Air предлагает перелеты по 71 маршруту в 13 стран из пяти украинских аэропортов.
18 июня лоукост-авиакомпания Wizz Air объявила о возобновлении работы своей базы в Международном аэропорту "Киев" и перелетов из Украины в Венгрию, Германию, Данию, Эстонию, Грецию и Великобританию.