Транспорт 1 час назад

Польская авиакомпания возобновила рейсы в Украину

Первый рейс состоялся 15 июля по маршруту Варшава — Львов — Варшава

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

15 июля польская авиакомпания LOT возобновила авиасообщение между Украиной и Польшей.

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Украэрорух" в Facebook.

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"Первый рейс состоялся 15 июля по маршруту Варшава — Львов — Варшава. По расписанию запланировано 5-7 рейсов в неделю в Киев и Одессу и 7 рейсов во Львов", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что авиакомпания LOT ввела новый гибкий тариф Flex Plus, который позволяет бесплатно менять дату вылета и после оплаты сбора менять имя путешественника в бронировании.

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Напомним, с 15 июня Украина открыла международное авиасообщение. С этой же даты начал курсировать скоростной поезд Kyiv Boryspil Express.

Перед этим в аэропорту "Борисполь" предупредили, что меняют схему работы терминалов.

17 июня Wizz Air возобновила регулярные рейсы из аэропорта "Киев" (Жуляны).

19 июня возобновил работу международный аэропорт "Львов".

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