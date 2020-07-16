Польская авиакомпания возобновила рейсы в Украину

15 июля польская авиакомпания LOT возобновила авиасообщение между Украиной и Польшей.
Об этом сообщает пресс-служба ГП "Украэрорух" в Facebook.
"Первый рейс состоялся 15 июля по маршруту Варшава — Львов — Варшава. По расписанию запланировано 5-7 рейсов в неделю в Киев и Одессу и 7 рейсов во Львов", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что авиакомпания LOT ввела новый гибкий тариф Flex Plus, который позволяет бесплатно менять дату вылета и после оплаты сбора менять имя путешественника в бронировании.
Напомним, с 15 июня Украина открыла международное авиасообщение. С этой же даты начал курсировать скоростной поезд Kyiv Boryspil Express.
Перед этим в аэропорту "Борисполь" предупредили, что меняют схему работы терминалов.
17 июня Wizz Air возобновила регулярные рейсы из аэропорта "Киев" (Жуляны).
19 июня возобновил работу международный аэропорт "Львов".