Польская авиационная группа спасает немецкую авиакомпанию от банкротства

Суд Франкфурта-на-Майне отклонил жалобы кредиторов и разрешил Польской авиационной группе (PGL) купить авиакомпанию Condor, чтобы спасти ее от банкротства. Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Rynek Lotniczy.

По данным издания, около 5 тысяч сотрудников сохранят свои рабочие места, а парк PGL увеличится более чем на 50 самолетов.

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Решение суда спасло перевозчика от банкротства, дело в том, что 15 апреля истекает срок погашения государственного займа в размере 380 млн евро, заключенного с банком KfW.

Ранее сообщалось о возможной национализации Condor на ограниченный отрезок времени, поскольку Германия была намерена возобновить процесс продажи авиакомпании, как только нынешний кризис в туристической индустрии утихнет.

"Условия, предложенные польским холдингом, были сочтены более привлекательными, чем предложения двух финансовых инвесторов, которые также подали заявки на эту сделку. Договор купли-продажи был подписан 24 января", — говорится в сообщении.

Авиакомпания Condor находилась под угрозой банкротства из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса, что привело к осложнениям с ее приобретением Польской авиационной группой.

Отмечается, что LOT, которая является экономической основой PGL, практически прекратила регулярные рейсы. Lufthansa также приземлила большую часть своих самолетов.

В последние недели Condor был занят возвращением соотечественников в страну. Однако рынок авиаперевозок, особенно в Европе, не имеет хороших перспектив после окончания нынешнего кризиса.

Condor Flugdienst GmbH — авиакомпания, базирующаяся в Кельстербахе недалеко от Франкфурта-на-Майне. Она являются крупнейшей туристической авиакомпанией в Германии. Основным узлом является аэропорт Франкфурта. После банкротства предыдущего владельца — Thomas Cook Group, компания была выставлена ​​на продажу.

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В январе 2020 года было объявлено, что она будет передана Польской авиационной группе. Сделку должны завершить к концу апреля.

Флот Condor Flugdienst GmbH состоит из 53 самолетов.

Напомним, в сентябре 2019 года 178-летняя британская туристическая группа Thomas Cook объявила о банкротстве.

Как известно, авиакомпания Condor зарегистрирована во Франкфурте-на-Майне. С 2009 года принадлежала обанкротившемуся туроператору Thomas Cook. Авиакомпании удалось сохраниться только благодаря финансовой помощи немецкого государства в размере 380 млн евро.

Польская авиационная группа (PGL) 100% принадлежит государству. Группа включает в себя LOT, LOT AMS, LS Airport Services.