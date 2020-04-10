В МАУ готовятся сокращать флот и персонал после окончания карантина

В авиакомпании МАУ из-за коронавируса и его последствий уже готовятся сокращать флот, количество персонала и, возможно, снижать цены на перелеты.

Об этом заявил президент компании Евгений Дыхне в интервью агентству "УНИАН".

"Главная проблема заключается в том, что на данный момент никто не может ответить на вопросы: на какой срок остановлена всемирная авиация, когда закончится пандемия, будут ли рецидивы коронавируса, что уже зафиксировано в Китае? Мир сейчас имеет дело с совершенно неизученной историей. Поэтому основная трудность для авиакомпаний — невозможность четкого планирования. Мы не понимаем, когда сможем летать, какая будет в этом востребованность у населения, захотят ли вообще люди летать, какие маршруты будут пользоваться спросом. Для нас это — большие сложности, так как мы — сетевая компания. На сегодня мы точно понимаем только одно — нужно принимать меры по частичному сокращению компании. Того рынка, который был ранее, не будет и близко", — рассказал Дыхне.

При этом менеджер подчеркнул, что об объемах сокращений говорить рано.

"Мы занимаемся этим. Так как отсутствуют прогнозы на перспективу, гипотетически моделируем ситуацию. Думаю, в течение ближайших дней разберемся с происходящим", — подчеркнул Евгений Дыхне.

По его словам, в компании на сегодня работает более 2500 человек, из них свыше девяноста процентов отправлены в простой.

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"В офисе работает очень небольшое количество людей. Большинство сотрудников выполняют свои функции удаленно. Зарплату мы выплачиваем согласно законодательству. Так как с первого апреля находимся в состоянии временного простоя, то платим две трети от полной зарплаты. Компания выполняет социальную функцию, выплачивая пособие по безработице", — рассказал Дыхне, и отметил, что его удивляет, что в правительстве никто не подумал освободить бизнес от налогов на зарплату.

Напомним, авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" прекратила выполнение регулярных рейсов по всей международной сети на период с 17 марта. В конце марта текущего года украинские авиакомпании SkyUp Airlines, Международные авиалинии Украины (МАУ) и Windrose почти синхронно заявили об отмене всех регулярных рейсов до окончания карантина 24 апреля 2020 года. Как известно, на заседании 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.