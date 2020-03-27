SkyUp, МАУ и Windrose отменили все регулярные рейсы до 24 апреля

Украинские авиакомпании SkyUp Airlines, Международные авиалинии Украины (МАУ) и Windrose почти синхронно заявили об отмене всех регулярных рейсов до окончания карантина 24 апреля 2020 года.

В частности, в связи с решением украинского правительства о продлении карантина, а соответственно и закрытия пунктов пропуска (пункты контроля) через государственную границу для международных пассажирских перевозок, сообщает портал lowcost.ua.

Указано, что авиакомпании не могут выполнить рейсы в вышеупомянутый период времени в связи с введением органами государственной власти Украины и других стран мира временного ограничения пересечения госграницы, а также карантина, что официально отнесено к форс-мажорным обстоятельствам.

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Согласно законодательству и в соответствии с правилами авиакомпаний, в случае отмены рейса из-за форс-мажорных обстоятельств, пассажир может рассчитывать на изменение даты вылета без дополнительных доплат, возврат стоимости приобретенных авиабилетов, согласно условиям примененного тарифа.

При этом некоторые авиакомапании предлагают возврат стоимости билетов на ваучер, а "Роза Ветров" позволяет изменять место назначения на внутриукраинских рейсах.

В то же время отечественный авиаперевозчик "Мотор Сич" пока никак не отреагировал на продолжение карантина.

Как известно, с 18 марта аэропорт "Борисполь" закрыл свой основной терминал "D" из-за падения пассажиропотока. Также администрация воздушных ворот приняла решение перевести предприятие на режим работы с минимально необходимым количеством работников для обеспечения жизнедеятельности воздушной гавани.

Напомним, что на заседании 25 марта Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране.