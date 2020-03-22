Крупнейшие авиакомпании Канады массово увольняют персонал из-за пандемии коронавируса

Авиакомпания Air Canada вынуждена вдвое уменьшить количество работников из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19. О временном прекращении или существенном сокращении деятельности заявили также канадские авиакомпании WestJet, Porter, Transat и Sunwing. Об этом сообщает ZN.ua.

В Канадском союзе государственных служащих, которая представляет интересы бортпроводников Air Canada, новость подтвердили, уточнив, что сокращение касается 3600 сотрудников Air Canada и 1549 — дочерней компании Rouge.

Отмечается, что всего на флагманскую канадскую авиакомпанию работает около 10 тысяч человек.

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Кроме того, Air Canada в течение следующих недель уменьшит сеть своих маршрутов почти на 75%. Вместо 154 международных и 62 внутренних рейсов будет выполняться только 19 и 40 соответственно.

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Ранее Boeing выступила за то, чтобы правительство США выделило не менее 60 млрд долларов для поддержки авиационно-космической промышленности.

А Международная ассоциация воздушного транспорта обновила свой прогноз степени влияния пандемии на индустрию. Согласно новому отчету, из-за распространения COVID-19 авиакомпании недосчитаются по итогам 2020 года как минимум 63 млрд долларов. При обширном распространении вируса потери могут достичь 113 млрд долларов.

Напомним, 17 марта 2020 года Украина полностью ограничила пассажирское авиасообщение из-за вспышки нового коронавируса.