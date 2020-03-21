В мире зафиксирован самый длинный авиарейс в истории

14 марта французская авиакомпания Air Tahiti Nui поставила новый мировой авиационный рекорд по дальности полета. Рекорд стал побочным эффектом пандемии коронавируса, сообщает CNN travel.

По информации издания, Air Tahiti Nui совершила самый длинный из когда-либо запланированных пассажирских рейсов на расстояние в 9 тысяч 765 миль из Папеэте (Таити) в парижский аэропорт имени Шарля де Голля.

Издание отмечает, что это стало прямым следствием ограничений на поездки в США, вызванных коронавирусом.

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Как правило, этот маршрут обычно предусматривает запланированную посадку в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Во время приземления в США все пассажиры должны покинуть самолет и пройти таможенную и пограничную проверку, прежде чем им будет позволено перейти к следующему этапу своего путешествия.

Текущие ограничения сделали эту часть путешествия невозможной, поэтому рейс TN064 просто продолжился, вылетев в 03:00 по местному времени из аэропорта Папеэте и прибыв в Париж в 6:30 утра по местному времени 15 марта.

"Этот рейс выполнялся в исключительном порядке и в рамках ограничений, наложенных американскими властями перед лицом эпидемии Covid-19", — заявил представитель Air Tahiti Nui.

Рейс, который был в воздухе чуть менее 16 часов, стал самым длинным в мире коммерческим рейсом с точки зрения пройденного расстояния.

Напомним, с 15 марта 2020 года Украина на 2 недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса, а с 17 марта 2020 года Украина закрыла пассажирское авиасообщение.