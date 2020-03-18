Экономика 1 час назад

Boeing просит у правительства США $60 млрд для помощи авиаотрасли

Поддержка должна быть реализована в виде гарантий по кредитам

Boeing просит у правительства США $60 млрд для помощи авиаотрасли Boeing просит у правительства США $60 млрд для помощи авиаотрасли
Boeing. Фото: prm.ua

Компания Boeing выступает за то, чтобы правительство США выделило не менее $60 млрд для поддержки авиационно-космической промышленности.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

В частности, поддержка должна быть реализована в виде гарантий по кредитам, отметили в компании.

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"Это будет один из наиболее важных способов помочь авиакомпаниям, аэропортам, поставщикам и производителям восстановиться (на фоне падения пассажиропотока из-за коронавируса)",— говорится в заявлении.

По мнению компании, долгосрочные перспективы отрасли по-прежнему сильны, однако, пока пассажиропоток не восстановится до нормального уровня, необходимы меры для поддержки индустрии и экономики в целом.

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Ранее торговая ассоциация Airlines for America (A4A) сообщила, что американские авиакомпании, несущие многомиллиардные убытки из-за эпидемии коронавируса, обратились за помощью к правительству. По данным источников The Wall Street Journal, в общей сложности компании надеются получить от государства около $50 млрд.

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщал, что последствия пандемии нового коронавируса оказались для гражданской авиации серьезнее, чем последствия терактов 11 сентября 2001 года.

"Авиационная отрасль практически остановилась",— сказал он.

5 марта Международная ассоциация воздушного транспорта обновила свой прогноз степени влияния пандемии на индустрию. Согласно новому отчету, из-за распространения COVID-19 авиакомпании недосчитаются по итогам 2020 года как минимум $63 млрд. При обширном распространении вируса потери могут достичь $113 млрд.

Напомним, 17 марта Украина полностью ограничила пассажирское авиасообщение из-за вспышки нового коронавируса.

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