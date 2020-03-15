АМКУ расследует спекулятивное завышение цен на авиабилеты компанией МАУ

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины начинает расследование фактов спекулятивного завышения цен на авиабилеты крупнейшим национальным авиаперевозчиком — Международные авиалинии Украины.

Об этом сообщил руководитель терротделения АМКУ Алексей Хмельницкий в Facebook.

Он напомнил, что в связи с пандемией коронавируса COVID-19 власть Украины призвала граждан срочно вернуться из-за границы. С 17 марта авиасообщение с другими странами будет остановлено.

"В этой чрезвычайной ситуации в Антимонопольный комитет поступили сообщения, что крупнейший национальный авиаперевозчик — Международные авиалинии Украины — резко поднял цены на билеты на последние перед остановкой авиасообщения дни. Иллюстрируют обращение следующими данными: билет эконом-класса Лондон-Киев на 15 марта стоит 24 тысячи грн, при этом накануне билет стоил менее 10 тысяч грн", — отмечает Хмельницкий.

По его словам, АМКУ изучит эти факты и, в случае установления нарушений конкурентного законодательства, накажет нарушителя.

Как известно, Комитет может наложить штраф в размере до 10% годового дохода компании.

"Просим граждан, которые стали свидетелями таких действий авиакомпании Fly UIA (МАУ) и других авиакомпаний в последние дни, предоставлять информацию (а также билеты, чеки оплаты, другие документы по перелетам) в Киевское областное территориальное отделение АМКУ", — обратился Хмельницкий к украинцам.

Напомним, с 15 марта Украина на 2 недели закрывает границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.

Читайте также: Украинских туристов в Египте отправили на карантин

Также ожидается, что с 17 марта Украина закроет пассажирское авиасообщение.

С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

На данный момент в Украине известно о трех случаях заражения коронавирусом, один из них летальный — 13 марта от коронавируса умерла 71-летняя пациентка из Радомышля Житомирской области. Она стала первой жертвой коронавируса среди украинцев.