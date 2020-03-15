Транспорт 1 час назад

АМКУ расследует спекулятивное завышение цен на авиабилеты компанией МАУ

МАУ резко поднял цены на билеты на последние перед остановкой авиасообщения дни

АМКУ расследует спекулятивное завышение цен на авиабилеты компанией МАУ АМКУ расследует спекулятивное завышение цен на авиабилеты компанией МАУ
Самолет МАУ. Фото: avianews.com

Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета Украины начинает расследование фактов спекулятивного завышения цен на авиабилеты крупнейшим национальным авиаперевозчиком — Международные авиалинии Украины.

Об этом сообщил руководитель терротделения АМКУ Алексей Хмельницкий в Facebook.

Он напомнил, что в связи с пандемией коронавируса COVID-19 власть Украины призвала граждан срочно вернуться из-за границы. С 17 марта авиасообщение с другими странами будет остановлено.

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"В этой чрезвычайной ситуации в Антимонопольный комитет поступили сообщения, что крупнейший национальный авиаперевозчик — Международные авиалинии Украины — резко поднял цены на билеты на последние перед остановкой авиасообщения дни. Иллюстрируют обращение следующими данными: билет эконом-класса Лондон-Киев на 15 марта стоит 24 тысячи грн, при этом накануне билет стоил менее 10 тысяч грн", — отмечает Хмельницкий.

По его словам, АМКУ изучит эти факты и, в случае установления нарушений конкурентного законодательства, накажет нарушителя.

Как известно, Комитет может наложить штраф в размере до 10% годового дохода компании.

"Просим граждан, которые стали свидетелями таких действий авиакомпании Fly UIA (МАУ) и других авиакомпаний в последние дни, предоставлять информацию (а также билеты, чеки оплаты, другие документы по перелетам) в Киевское областное территориальное отделение АМКУ", — обратился Хмельницкий к украинцам.

Напомним, с 15 марта Украина на 2 недели закрывает границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.

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Также ожидается, что с 17 марта Украина закроет пассажирское авиасообщение.

С 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

На данный момент в Украине известно о трех случаях заражения коронавирусом, один из них летальный — 13 марта от коронавируса умерла 71-летняя пациентка из Радомышля Житомирской области. Она стала первой жертвой коронавируса среди украинцев.

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