Wizz Air запустила новый авиарейс из Львова в Чехию (ФОТО)

1 сентября венгерская аваикомпания Wizz Air запустила новое направление из Львова в чешский город Пардубице.
Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта "Львов".
"Город Пардубице расположен на востоке Чехии, в 96 км от чешской столицы. Рейсы авиакомпания будет осуществлять по вторникам и субботам. Стоимость билетов — от 289 грн в одну сторону", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что авиакомпания Austrian Airlines возобновила регулярные рейсы из Вены (Австрия) в аэропорт Львова.
Напомним, 23 августа авиакомпания Wizz Air выполнила первый в истории прямой регулярный рейс из Львова в Португалию.
23 мая лоукостер Wizz Air продлил отмену рейсов по украинским маршрутам.
20 июля, авиакомпания анонсировала запуск рейсов по 14 новым направлениям между городами Украины и Италии.
В частности, авиакомпания объявила о выполнении рейсов в Рим, Милан, Венецию, Неаполь, Верону, Катанию и Болонью из Киева, Львова, Харькова, Одессы и Запорожья.