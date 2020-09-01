Транспорт вчера, 23:35

Wizz Air запустила новый авиарейс из Львова в Чехию (ФОТО)

Рейсы в Пардубице авиакомпания будет выполнять по вторникам и субботам

Фото: пресс-служба Международного аэропорта "Львів" Фото: пресс-служба Международного аэропорта "Львів"
Фото: пресс-служба Международного аэропорта "Львів"

1 сентября венгерская аваикомпания Wizz Air запустила новое направление из Львова в чешский город Пардубице.

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Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта "Львов".

"Город Пардубице расположен на востоке Чехии, в 96 км от чешской столицы. Рейсы авиакомпания будет осуществлять по вторникам и субботам. Стоимость билетов — от 289 грн в одну сторону", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Austrian Airlines возобновила регулярные рейсы из Вены (Австрия) в аэропорт Львова.

Напомним, 23 августа авиакомпания Wizz Air выполнила первый в истории прямой регулярный рейс из Львова в Португалию.

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23 мая лоукостер Wizz Air продлил отмену рейсов по украинским маршрутам.

20 июля, авиакомпания анонсировала запуск рейсов по 14 новым направлениям между городами Украины и Италии. 

В частности, авиакомпания объявила о выполнении рейсов в Рим, Милан, Венецию, Неаполь, Верону, Катанию и Болонью из Киева, Львова, Харькова, Одессы и Запорожья.

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