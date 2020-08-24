Транспорт 6 минут назад

Венгерский лоукостер запустил прямой рейс из Украины в Португалию

Wizz Air будет летать из Львова в Лиссабон два раза в неделю по средам и воскресеньям

Фото: Wizz Air Фото: Wizz Air
Фото: Wizz Air

23 августа авиакомпания Wizz Air выполнила первый в истории прямой регулярный рейс из Львова в Португалию.

Как сообщает портал "Авиановости", лоу-кост планировал открыть этот маршрут еще с 1 июля одновременно с началом базирования одного самолета во Львове.

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Однако авиакомпания перенесла запуск рейса из-за запрета властей Португалии, которые ограничили полеты из Украины на время пандемии COVID-19.

Обновленное расписание предусматривает, что Wizz Air будет летать из Львова в Лиссабон два раза в неделю по средам и воскресеньям.

Начало полетов в Португалию не означает снятия запрета на поездки в эту страну с туристической целью.

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По данным справочника консульской службы МИД Украины, в Португалию могут въезжать иностранцы с правом на временное или постоянное проживание в Португалии, имеющие национальную визу с целью работы, учебы, лечения или воссоединения семьи, обладатели права на долгосрочное пребывание в странах ЕС.

Напомним, 23 мая лоукостер Wizz Air продлил отмену рейсов по украинским маршрутам.

10 июля другой лоукостер Raynair сообщил о запуске 17-го маршрута из Украины в Италию.

Как сообщалось, Украина и Италия полностью сняли ограничения на полеты между странами.

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