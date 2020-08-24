Венгерский лоукостер запустил прямой рейс из Украины в Португалию

23 августа авиакомпания Wizz Air выполнила первый в истории прямой регулярный рейс из Львова в Португалию.
Как сообщает портал "Авиановости", лоу-кост планировал открыть этот маршрут еще с 1 июля одновременно с началом базирования одного самолета во Львове.
Однако авиакомпания перенесла запуск рейса из-за запрета властей Португалии, которые ограничили полеты из Украины на время пандемии COVID-19.
Обновленное расписание предусматривает, что Wizz Air будет летать из Львова в Лиссабон два раза в неделю по средам и воскресеньям.
Начало полетов в Португалию не означает снятия запрета на поездки в эту страну с туристической целью.
По данным справочника консульской службы МИД Украины, в Португалию могут въезжать иностранцы с правом на временное или постоянное проживание в Португалии, имеющие национальную визу с целью работы, учебы, лечения или воссоединения семьи, обладатели права на долгосрочное пребывание в странах ЕС.
Напомним, 23 мая лоукостер Wizz Air продлил отмену рейсов по украинским маршрутам.
10 июля другой лоукостер Raynair сообщил о запуске 17-го маршрута из Украины в Италию.
Как сообщалось, Украина и Италия полностью сняли ограничения на полеты между странами.