Транспорт 40 минут назад

Крупнейший лоукостер Европы запускает авиарейсы в Украину

Первые рейсы британская авиакомпания EasyJet осуществит из Италии

Самолет авиакомпании EasyJet. Фото: avianews.com Самолет авиакомпании EasyJet. Фото: avianews.com
Самолет авиакомпании EasyJet. Фото: avianews.com

Британский лоукостер EasyJet получил разрешение итальянской службы гражданской авиации (Enac) на полеты из Италии в Украину.

Об этом со ссылкой на официальное уведомление Enac сообщает Avianews.

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В уведомлении указано, что EasyJet может выполнять в Украину 12 еженедельных рейсов. При этом список рейсов не публикуется.

"EasyJet может осуществлять перелеты в Украину до октября 2020 года", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что права на перелеты в Украину оформлены на австрийское подразделение авиаперевозчика — EasyJet Europe Airline.

Ранее EasyJet никогда не осуществлял рейсы в Украину.

Как известно, EasyJet — британская лоукост-компания, основана в 1995 году. Базируется в Лутонском аэропорту. Является самым крупным лоукост-авиперевозчиком Европы. Выполняет международные рейсы по 300 направлениям, в более чем 30 странах. Является частью холдинга EasyGroup.

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Напомним, 23 мая лоукостер Wizz Air продлил отмену рейсов по украинским маршрутам.

10 июля другой лоукостер Raynair сообщил о запуске 17-го маршрута из Украины в Италию.

Как сообщалось, Украина и Италия полностью сняли ограничения на полеты между странами.

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