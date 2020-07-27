Италия и Украина сняли все ограничения на авиаперелеты

Украина и Италия полностью сняли ограничения на полеты между странами, сообщили avianews.com в авиакомпании Wizz Air, которая анонсировала запуск 17 новых маршрутов между странами.

"На прошлой неделе Украина подписала новое соглашение об авиаперевозках, которое полностью либерализировало рынок между двумя странами. После этого авиационные власти Италии (ENAC) предоставили права на маршруты Wizz Air", — отметили в лоу-косте.

Режим полетов по принципу "открытого неба" между Италией и Украиной инициировала еще в 2015 году Госавиаслужба Украины. Он начал действовать в 2016 году. Власти могли допустить на любой маршрут любую авиакомпанию.

Однако 31 января 2020 года авиационные власти Италии уведомили Украину, что украинские авиакомпании получили достаточно много прав на маршруты.

Это стало фактически красным светом на выдачу новых разрешений на авиалинии, из-за чего Госавиаслужба начала отклонять заявки SkyUp, который хотел расширить свое присутствие на рынке полетов между Украиной и Италией.

По информации издания, причиной этого стало то, что страна хочет развивать местный авиационный рынок и получать налоги в местный бюджет. Это возможно, когда полеты выполняет базирующаяся в Италии авиакомпания, которая нанимает местный персонал.

Ранее такую роль выполнял лоу-кост Ernest Airlines, однако он приостановил полеты в январе 2020 года. Его маршруты сразу попыталась подхватить SkyUp, однако столкнулся с препятствиями.

В марте 2020 года ENAC выдал права на 11 маршрутов из Италии в Украину ирландскому лоу-косту Ryanair, который имеет базы в стране и нанимает местный персонал. Позже авиакомпания анонсировала еще шесть маршрутов, увеличив их общее число до 17.

Вслед за открытием базы Wizz Air и трудоустройства местного персонала в Милане венгерский лоу-кост получил зеленый свет от итальянских властей на запуск 17 маршрутов в Украину.

В результате такой тактики ENAC смог сдержать экспансию в страну украинских авиакомпаний, предоставив преимущество лоу-костам, базирующимся в Италии. После этого необходимость ограничивать авиасообщение между странами исчезла.