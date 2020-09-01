Самолет Austrian Airlines впервые за время карантина приземлился во Львове (ФОТО)

Авиакомпания Austrian Airlines возобновила регулярные рейсы из Вены (Австрия) в аэропорт Львова.
Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта "Львов".
"Austrian Airlines впервые на перроне львовского аэропорта за время карантина... Загрузка пока небольшая, но это начало!" — говорится в сообщении.
Следующий рейс Львов — Вена ожидается 10 сентября.
Как сообщалось ранее, лоукостер Wizz Air анонсировал новые рейсы в Украине, а также открыл вторую базу в международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого, где разместит один самолет Airbus A320.
Так, перевозчик пообещал пять новых рейсов из Львова в Биллунн (Дания), Таллинн (Эстония), Лиссабон (Португалия), Гамбург (Германия) и Щецин (Польша).
Напомним, 15 июля польская авиакомпания LOT возобновила авиасообщение между Украиной и Польшей.
Незадолго до этого, регулярные авиарейсы в Украину возобновила авиакомпания Flydubai.