Самолет Austrian Airlines впервые за время карантина приземлился во Львове (ФОТО)

Авиакомпания Austrian Airlines возобновила регулярные рейсы из Вены (Австрия) в аэропорт Львова.

Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта "Львов".

"Austrian Airlines впервые на перроне львовского аэропорта за время карантина... Загрузка пока небольшая, но это начало!" — говорится в сообщении.

Следующий рейс Львов — Вена ожидается 10 сентября.

Как сообщалось ранее, лоукостер Wizz Air анонсировал новые рейсы в Украине, а также открыл вторую базу в международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого, где разместит один самолет Airbus A320.

Так, перевозчик пообещал пять новых рейсов из Львова в Биллунн (Дания), Таллинн (Эстония), Лиссабон (Португалия), Гамбург (Германия) и Щецин (Польша).

Напомним, 15 июля польская авиакомпания LOT возобновила авиасообщение между Украиной и Польшей.

Незадолго до этого, регулярные авиарейсы в Украину возобновила авиакомпания Flydubai.