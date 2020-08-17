Ryanair запустит еще один авиарейс из "Борисполя" в Италию

Авиакомпания Ryanair официально анонсировала планы по запуску пятого маршрута из аэропорта "Борисполь" в Италию в летнем расписании 2021 года.

Как сообщает Avianews, с 28 марта следующего года лоукостер планирует запустить авиарейсы из Киева в Неаполь.

Согласно опубликованному расписанию, авиакомпания будет обслуживать линию три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. Фактическим оператором выступит Malta Air — это 100% дочка Ryanair.

В настоящее время билеты продаются по цене от 52 евро в одну сторону и включают перевозку маленькой ручной клади с габаритами до 40х25х20 см без ограничения по весу.

По информации издания маршрут "Киев — Неаполь" станет 18-м направлением авиакомпании из Украины в Италию.

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Маршрутная сеть Ryanair включает рейсы из Киева в Болонью, Катанию, Бергамо, Неаполь, Рим, из Львова в Бари, Болонью, Бергамо, Неаполь, Палермо, Пизу, Рим, Турин, Венецию, из Одессы в Болонью, Бергамо, Рим, из Харькова в Бергамо.

Согласно договоренностям авиационных властей Украины и Италии, в июле они сняли все ограничения на полеты между странами. Это позволит авиакомпаниям обеих сторон выполнять неограниченное число рейсов по любым маршрутам.

В рамках этой либерализации о намерении открыть 17 маршрутов из Украины в города Италии также объявил Wizz Air.

Напомним, 23 мая лоукостер Wizz Air продлил отмену рейсов по украинским маршрутам. 10 июля другой лоукостер Ryanair сообщил о запуске 17-го маршрута из Украины в Италию.

Как сообщалось, Украина и Италия полностью сняли ограничения на полеты между странами.