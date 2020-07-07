Транспорт 1 час назад

Авиакомпания Flydubai возобновляет регулярные рейсы в Украину

Перевозчик будет выполнять рейсы из Киева в Дубай три раза в неделю

Фото: dubailad Фото: dubailad
Фото: dubailad

Авиакомпания Flydubai восстанавливает регулярные рейсы в Украину. Об этом заявили в пресс-службе перевозчика, передает Центр транспортных стратегий.

В частности, первый рейс после отмены карантина, связанного с эпидемией коронавируса, состоится уже 8 июля 2020 года — в аэропорт Борисполь рейсом FZ 727 прилетит Boeing 737-800 Next Generation авиакомпании.

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Согласно информации на сайте перевозчика, рейсы Дубай — Киев будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

Отметим, что в Объединенных Арабских Эмиратах Высший комитет по управлению кризисами и катастрофами разрешил Дубаю принимать иностранных туристов, в том числе и украинцев, с 7 июля 2020 года. Однако для въезда путешественникам придется выполнить ряд условий.

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Так, перед вылетом пассажирам необходимо будет заполнить форму о состоянии здоровья и оформить медицинскую страховку. При этом каждому необходимо наличие справки о прохождении ПЦР-тестирования на коронавирус с негативным результатом с максимальным сроком действия не более 96 часов.

В случае, если турист не сможет предоставить такую справку по прибытию, его отправят на сдачу анализов в аэропорту Дубая. При этом цена этой процедуры не уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что Комиссия Госавиаслужбы по рассмотрению вопросов относительно прав на эксплуатацию воздушных линий отказала авиакомпании SkyUp Airlines во всех заявках на новые международные направления.

В связи с этим перевозчик заявил, что прекращает до середины сентября выполнять полеты между Киевом, Львовом и Харьковом по коммерческим причинам.

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