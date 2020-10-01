МАУ приостановила авиарейсы в Азербайджан

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) вынуждена в очередной раз приостановить начало выполнения рейсов в Баку.

Как сообщает пресс-служба компании, восстановление полетов перенесено на конец октября из-за ограничения въезда на территорию Азербайджана из-за очередного продолжения карантинных мероприятий.

30 сентября 2020 года правительство Азербайджана выпустило NOTAM (документ, который сообщает об изменении процедур, установление запрета/ограничения использования воздушного пространства или эксплуатации аэродромов и другие события).

В дальнейшем МАУ будет внимательно следить за эпидемиологической ситуации в стране, а также за событиями в Нагорном Карабахе, чтобы не потерять возможность возобновить рейсы при условии обеспечения необходимого уровня безопасности полетов.

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Ранее сообщалось, что венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air со 2 октября возобновляет рейсы из Киева и Львова в Братиславу (Словакия).

Напомним, в конце августа стало известно, что "Международные авиалинии Украины" и "Белавиа" отменяют часть рейсов из-за введения запрета на въезд иностранцев в страну.

В частности, МАУ отменила авиарейсы по 9 маршрутам и сокращает число рейсов по семи направлениям во второй половине сентября