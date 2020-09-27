Транспорт 1 час назад

МАУ открыла авиарейсы в аэропорт Хитроу

Авиакомпания сможет обслуживать маршрут с частотой семь раз в неделю и при необходимости запросить большую частоту, так как внутренние рейсы сейчас не квотируются

Фото: пресс-служба МАУ Фото: пресс-служба МАУ
Фото: пресс-служба МАУ

Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) открыла продажу билетов на собственные рейсы из Киева в крупнейший аэропорт Европы — лондонский Хитроу, передает Avianews.

Согласно данным системы бронирования, полеты стартуют с 17 декабря 2020 года. МАУ планирует летать в Хитроу три раза в неделю по четвергам, субботам и воскресеньям на региональных самолетах Embraer 190 и Embraer 195.

Кратко и по делу в Telegram

Обслуживаться авиакомпания будет в терминале 2, который открыли в 2014 году.

Рейс PS 117 будет вылетать из Киева в 09:50 и прилетать в Лондон в 11:25. Обратный рейс PS 118 запланирован из Лондона на 12:20 с прилетом в Киев в 17:40.

Читайте также:
Wizz Air запустила новый авиарейс из Львова в Чехию (ФОТО)

Время в пути составит около 3,5 часов.

Ранее сообщалось, что венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air со 2 октября возобновляет рейсы из Киева и Львова в Братиславу (Словакия).

Напомним, в конце августа стало известно, что "Международные авиалинии Украины" и "Белавиа" отменяют часть рейсов из-за введения запрета на въезд иностранцев в страну.

В частности, МАУ отменила авиарейсы по 9 маршрутам и сокращает число рейсов по семи направлениям во второй половине сентября

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Авиакомпании "Роза Ветров" разрешили летать маршрутом Киев — Ужгород
Авиакомпании "Роза Ветров" разрешили летать маршрутом Киев — Ужгород
Авиакомпания "Белавиа" возобновит рейсы между Украиной и РФ в начале октября
Авиакомпания "Белавиа" возобновит рейсы между Украиной и РФ в начале октября
Ryanair продолжает сокращать количество авиарейсов
Ryanair продолжает сокращать количество авиарейсов
Загрузка...
Новое видео
Как вычислить мошенника при приеме на работу — Алексей Ахметов, YouControl

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине подскочили цены на сахар

  3. Упавший под Харьковом АН-26 должен был до октября пройти процедуру продления срока службы

  4. "Ничего не изменилось": нардеп из "Слуги народа" решил покинуть партию Зеленского (ВИДЕО)

  5. Стало известно, во сколько обойдется взлетная полоса аэропорта в Днепре

Ивент
Мировые эксперты по закупкам и Supply Chain на онлайн-конференции в октябре 2020 года
Мировые эксперты по закупкам и Supply Chain на онлайн-конференции в октябре 2020 года
Руководители и специалисты по закупкам, коммерческие директора, директора по производству и логистике, менеджеры профильных направлений — 400+ участников в этом году соберутся для обсуждения изменений в закупках и цепочке поставок в период Covid
Загрузка...