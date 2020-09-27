МАУ открыла авиарейсы в аэропорт Хитроу

Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) открыла продажу билетов на собственные рейсы из Киева в крупнейший аэропорт Европы — лондонский Хитроу, передает Avianews.

Согласно данным системы бронирования, полеты стартуют с 17 декабря 2020 года. МАУ планирует летать в Хитроу три раза в неделю по четвергам, субботам и воскресеньям на региональных самолетах Embraer 190 и Embraer 195.

Обслуживаться авиакомпания будет в терминале 2, который открыли в 2014 году.

Рейс PS 117 будет вылетать из Киева в 09:50 и прилетать в Лондон в 11:25. Обратный рейс PS 118 запланирован из Лондона на 12:20 с прилетом в Киев в 17:40.

Время в пути составит около 3,5 часов.

Ранее сообщалось, что венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air со 2 октября возобновляет рейсы из Киева и Львова в Братиславу (Словакия).

Напомним, в конце августа стало известно, что "Международные авиалинии Украины" и "Белавиа" отменяют часть рейсов из-за введения запрета на въезд иностранцев в страну.

В частности, МАУ отменила авиарейсы по 9 маршрутам и сокращает число рейсов по семи направлениям во второй половине сентября