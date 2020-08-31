МАУ и "Белавиа" отменили часть авиарейсов из-за запрета на въезд для иностранцев

Авиакомпании "Международные авиалинии Украины" и "Белавиа" отменяют часть рейсов из-за введения запрета на въезд иностранцев в страну.

В частности, МАУ отменила авиарейсы по 9 маршрутам и сокращает число рейсов по семи направлениям во второй половине сентября, сообщает пресс-служба украинского авиаперевозчика.

Известно, что иностранные граждане до последнего времени составляли около 60% от всех пассажиров МАУ. При этом запрет на въезд иностранцев затронул и внутренние рейсы, поскольку они использовались для пересадки на международные рейсы, пояснили в авиакомпании.

Так, с 14 сентября МАУ отменила рейсы из Киева в Запорожье, Мадрид, Барселону, Афины (кроме двух рейсов для вывоза пассажиров), Женеву, Дели, Берлин, Кишинев, а с 20 сентября — из Киева в Херсон.

Кроме того, во второй половине сентября МАУ сократит полетную программу из Киева в Одессу, Париж, Дюссельдорф, Брюссель, Дубай, Стамбул и Тель-Авив.

При этом авиакомпания допускает дополнительные изменения графика полетов на первую половину сентября в связи с необходимостью работы в новых условиях.

"Мы сейчас должны принять решение о планах авиакомпании на ближайшие дни, не имея ни достаточно времени, ни достаточно информации. Мы, конечно, будем ждать публикацию текста постановления Кабмина и принимать решение об отмене рейсов, исходя из содержания документа. Мы рассматриваем несколько вариантов, в том числе — радикальный", — заявил президент МАУ Евгений Дыхне.

При этом в авиакомпании уточнили, что пассажиры отмененных рейсов могут подать заявку на возврат денег в полном объеме, получить ваучер с бонусом 25% для бронирования новых перелетов или бесплатно перенести дату вылета.

В свою очередь белорусская авиакомпания "Белавиа" продолжит выполнение рейсов в Украину после введения ограничений на въезд для иностранцев и лиц без гражданства.

"Белавиа" продолжает выполнение рейсов в Киев, Львов, Одессу, Харьков", — сказано в сообщении авиаперевозчика на странице в Facebook.

Авиакомпания также перечислила тех, у кого осталось право на посещение Украины.

"Въезд в Украину разрешен: супругам, родителям или детям гражданина Украины; пассажирам с транзитом в Украине с документами, подтверждающими выезд за границу в течение двух суток; студентам; пассажирам с видом на жительство", — добавили в "Белавиа".

Также в компании напомнили, что для въезда на территорию Украины у иностранных граждан обязательно должна быть медицинская страховка, покрывающая лечение от Covid-19.

Как известно, авиакомпания "Белавиа" 15 июня выполнила свой первый регулярный рейс в аэропорт "Борисполь" с начала карантина.

Напомним, Кабинет министров на заседании 26 августа закрыл до 28 сентября границы для иностранных граждан.