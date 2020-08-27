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В аэропорту "Борисполь" запустили систему автоскрининга температуры за 1 млн грн (ВИДЕО)

Стационарная система температурного автоскрининга работает на одном из направлений

Стационарная система температурного автоскрининга. Фото: ГПСУ Стационарная система температурного автоскрининга. Фото: ГПСУ
Стационарная система температурного автоскрининга. Фото: ГПСУ

В аэропорту "Борисполь", на одном из направлений, работает стационарная система температурного автоскрининга, которую украинским пограничникам передал Европейский Союз.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы.

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Указано, что оборудование было предоставлено в рамках финансируемого ЕС проекта "Поддержка ЕС в укреплении интегрированного управления границами в Украине (EU4IBM)", и это уже вторая часть помощи, связанная с COVID-19, которую получают бенефициары проекта.

Известно, что общая стоимость переданного оборудования составляет 1 млн грн.

"Система температурного скрининга помогает пограничникам выявлять пассажиров с симптомами лихорадки, минимально нарушая привычную работу аэропорта и уменьшая риск дальнейшего распространения инфекции, поскольку дает возможность мгновенного бесконтактного измерения температуры у пассажиров на расстоянии", — говорится в сообщении.

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Ранее ЕС передал Госпогранслужбе Украины и Государственной таможенной службе средства личной защиты и бесконтактные инфракрасные термометры — для безопасной и непрерывной работы обеих служб с людьми, пересекающими украинскую границу.

"Современные технические решения способны помочь уменьшить распространение болезни. Пограничники, которые каждый день работают с большим количеством людей, сталкиваются с повышенным риском заражения. Хотя средства личной защиты, переданные ранее, помогают им защитить свое здоровье, постоянный и непрерывный температурный скрининг, дополнительно защищает пограничников от заражения и будет способствовать минимизации дальнейшего распространения вируса", — отметил руководитель проекта EU4IBM Арунас Адоменас.

Как сообщалось, авиакомпания МАУ установила в "Борисполе" лабораторию для тестов на коронавирус. Изначально лабораторию планировали использовать для тестирования экипажей МАУ, а затем тестировать отлетающих и прилетающих пассажиров.

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