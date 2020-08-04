Турист, помни! Что нужно знать о выезде за границу и возвращении домой во время карантина

Эпидемия коронавируса существенно изменила привычный порядок действий при подготовке и даже по завершению путешествий. Теперь перед поездкой нужно обязательно узнавать правила въезда каждой отдельной страны, а после нее — делать тест на коронавирус или же отправляться на двухнедельную самоизоляцию.

Чтобы отдых в другой стране и возвращение домой прошли без проблем, Delo.ua составили памятку для украинских туристов с полезными ссылками и максимально подробным описанием обязательных действий до и после путешествия.

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Что нужно знать перед поездкой

Планируя отдых в другой стране, необходимо помнить, что власти других государств не всегда рады принять у себя украинцев — из-за высокого уровня заболеваемости Covid-19 в Украине въезд наших граждан во многие страны попросту запрещен. Это при том, что многие авиакомпании и туроператоры продолжают продавать билеты и туры в эти государства.

Поэтому перед поездкой важно проверить информацию о возможности въезда или транзитного проезда через официальные источники. Сделать это можно по ссылке с помощью интерактивной карты МИД — она содержит актуальные данные по правилам путешествий во все страны мира. Про карантинные ограничения заграницей можно узнать и связавшись с турфирмой, авиаперевозчиком или украинским консульством в стране, где предполагается отдых. Список дипломатических учреждений находится тут.

За новостями о режимах въезда в разные страны возможно следить в специальном разделе на сайте Министерства иностранных дел по ссылке. Принять решение посещать или нет отдельное государство поможет и официальная статистика по распространению коронавируса в мире от Всемирной организации здравоохранения — ее можно посмотреть здесь.

При этом проверять перед путешествием данные о въезде лучше регулярно — ситуация быстро меняется, если сегодня пересекать границу страны разрешают, то уже завтра из-за смены эпидемиологической обстановки правила могут легко поменять.

Нужно учесть, что отдельные страны пускают украинцев, но требуют 14-дневную самоизоляцию по прибытию или же наличие отрицательного теста на коронавирус, сделанного в течение последних 48-72 часов — эта информация также есть на карте МИД. Иногда туриста без справки могут отправить проверяться на коронавирус прямо в аэропорту, но в большинстве случаев работники таможни просто не пропускают тех, кто проигнорировал требование властей.

Сдавать лучше всего именно ПЦР-тест, а не экспресс (IgG или ІдМ — Delo.ua): многие страны не принимают результаты быстрых анализов, поскольку хотя они и показывают наличие антител в крови, но не доказывают отсутствие болезни прямо сейчас. Также в правилах часто прописывают, что тесты нужно предоставлять именно из лабораторий с аккредитацией ISO 15189 — в Украине таких 16, но только шесть из них берут анализы на коронавирус:

• Клинико-диагностическая лаборатория клинической больницы "Феофания" Госуправления делами;

• Медлаборатория госучреждения "Днепропетровский областной лабораторный центр Минздрава";

• Госучреждение "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины";

• Микробиологическая лаборатория госучреждения "Луганский областной лабораторный центр Минздрава";

• Диагностический центр ООО "МЛ "Діла";

• Лаборатория медцентра "Мать и ребенок" ООО "Неомед 2007".

В среднем за ПЦР-тест придется заплатить 1500-2000 грн в зависимости от выбранной больницы, а его результаты можно получить в течение 1-5 дней — эту информацию нужно уточнять на месте.

Страховка при заграничных путешествиях уже давно привычна, однако перед выездом стоит выяснить, покрывает ли полис лечение в случае заражения COVID-19. Также в МИД советуют взять с собой достаточно денег на случай форс-мажора: отмены рейсов или внезапного закрытия границ.

Для перестраховки путешественника за границей в Министерстве иностранных дел создали систему "ДРУГ": регистрация туристов в ней позволяет украинским консулам в случае чрезвычайной ситуации мгновенно получить информацию о гражданине и его контактных лицах, а потому — предоставить необходимую помощь гораздо быстрее. Добровольно зарегистрироваться в системе можно по ссылке.

Что делать после возвращения из другой страны

Хотя карантин ослабили, а границы Украины уже долгое время открыты, украинские власти пытаются обезопасить граждан от возможного "завоза" коронавируса из других стран — для этого с середины июня 2020 года Кабмин постановил разделить мировые государства на зеленые и красные зоны. В "зеленых" странах число заболевших не превышает показатель 55 человек на 100 тысяч населения, а потому все приезжающие оттуда — как иностранцы, так и украинцы — могут пересекать украинскую границу без всяких проверок.

А вот путешественники, приехавшие из "красных" стран с показателем выше указанного, обязаны по выбору отправиться на двухнедельную самоизоляцию или же сдать ПЦР-тест за собственные деньги. Список стран раз в несколько дней формирует Минздрав, ознакомиться с ним можно по ссылке на сайте ведомства.

В то же время, если человек возвращался из красной зоны, но имеет подтверждающие документы, что в течение последних 14 дней он находился в стране зеленой зоны, будет рассматриваться только страна отправления.

После возвращения из государства "красной зоны" все туристы обязаны установить государственное мобильное приложение "Дій вдома" — его получится скачать по ссылкам для Android и iOS. Чтобы подтверждать обсервацию прибывшего в течение двух недель программа отправляет пользователю сообщения с просьбой сделать селфи, при его отправке приложение фиксирует геолокацию и сравнивает ее с указанным местом самоизоляции.

Данные об этом получает полиция. Если путешественник игнорирует уведомления, локация не совпадает или на фото другой человек, к нему могут наведаться правоохранители. По завершению 14 дней приложение можно удалить. Узнать подробнее о работе программы можно здесь.

Впрочем, избавиться от слежки и не сидеть дома возможно и досрочно — даже через пару дней после прибытия — при условии отрицательных результатов ПЦР-теста. Сдать анализы нужно самостоятельно и за собственные деньги, но только в аккредитованных властями клиниках: их список опубликован по ссылке.

Во время сдачи теста в таких больницах необходимо дать согласие на обработку данных, указать факт пересечения границы и точную дату приезда в Украину, а также — номер телефона, использованный для регистрации в "Дій вдома". После получения результатов лаборатория передает их электронной системе Центра общественного здоровья, а уже потом эти данные автоматически синхронизируются с приложением. Если тест негативный, оно присылает пользователю сообщение, что самоизоляцию можно прекратить.

К слову, таким же образом можно сдать тест и сразу после прилета из красной зоны в аэропорты "Борисполь" и "Львов" — там установлены специальные пункты сбора анализов, которые присылают результаты уже через 24 часа. Однако и в этом случае туристу нужно будет установить "Дій вдома", а также оплатить процедуру — в аэропортах она стоит 2100 грн.