С 1 августа Украина будет по-новому формировать список стран "красной зоны"

Министерство здравоохранения меняет алгоритм определения стран, которые входят в "красную зону".

С 1 августа список таких стран будет определяться по двум показателям, сообщил на брифинге в среду, 29 июля, министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, Минздрав будет использовать такие же методы, которые применяются в странах Европейского Союза.

"Это два показателя, при превышении которых страна будет отнесена к "красной зоне". Прежде всего, это показатель, если прирост заболевших в стране за последние 14 дней превышает такой прирост на территории Украины", — рассказал Степанов.

Еще один показатель — если прирост больных в той или иной стране за последние 14 дней, по сравнению с прошлыми 14-ми днями, будет больше чем 30%.

"Эти два показателя мы и будем измерять и раз в 7 дней составлять перечень таких стран", — пояснил министр.

Напомним, несколько дней назад Украина расширила перечень стран "красной зоны": в список вернулись популярные среди украинцев Албания, Болгария и Румыния.

В свою очередь в "зеленом списке" остаются Египет, Нидерланды, Чехия, Греция, Польша, Хорватия и ряд других стран.