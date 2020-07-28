Общество 60 минут назад

Албанию и Болгарию причислили к "красной зоне" — после визита туда нужен карантин или тест

В этих странах в последнее время повысилось количество активных случаев заболевания коронавирусом

Фото: Science in HD / Unsplash Фото: Science in HD / Unsplash
Фото: Science in HD / Unsplash

Министерство здравоохранения Украины обнародовало обновленные данные по количеству активных случаев коронавируса за рубежом, согласно которым некоторые открытые для украинских туристов страны, такие как Албания и Болгария, отошли к "красной зоне". Об этом сообщает "Европейская правда".

В Украине есть требование проходить самоизоляцию/обсервацию или сдавать ПЦР-тест путешественникам, возвращающимся из государств "красной зоны". Такими государствами, в соответствии с критериями правительства, являются страны, где количество активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения превышает 55.

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По новым данным МОЗ, по состоянию на 27 июля, в Албании этот показатель составил 67,52, в Болгарии — 68,14. До сих пор эти два страны оставались "зелеными" и украинцы могли возвращаться с отдыха без требования самоизоляции.

"Красной" остается и Черногория с показателем 321. "На грани" находится Египет с 52 активными случаями на 100 тысяч населения.

В безопасной "зеленой зоне" остаются Турция, где показатель составляет 13, и Хорватия с показателем почти 21. Отметим, недавно Хорватия и Болгария ввели обязательный ПЦР-тест для въезда украинских туристов.

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Напомним, ранее Украина изменила критерии определения стран со значительным уровнем распространения COVID-19, по прибытии из которых требуется самоизоляция, обсервация или ПЦР-тест.

Так, странами "красной зоны", то есть со значительным уровнем распространения коронавируса, власти считают государства, в которых имеется один из следующих признаков:

- количество новых случаев регистрации болезни COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине;

- прирост новых случаев регистрации болезни COVID-19 в государстве за последние 14 дней по сравнению с предыдущими 14 днями составляет более 30%.

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