Кабинет министров досрочно запретил въезд иностранцев в Украину

27 августа Кабинет министров Украины на внеочередном заседании досрочно ввел запрет на въезд иностранцев в страну с 28 августа 2020 года.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, временные ограничения на въезд иностранцев в Украину вводятся для предотвращения распространения на территории Украины второй волны острой коронавирусной инфекции СОVID-19.

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Ранее планировалось ввести такой запрет 29 августа 2020 года.

В то же время, право въезда на территорию Украины в период действия временных ограничений будут иметь отдельные категории иностранных граждан. Также, согласно украинскому законодательству, глава Государственной пограничной службы может принимать дополнительные решения о контролируемом пропуске иностранцев через госграницу.

Согласно правительственному решению въезд в Украину разрешается тем категориям иностранных граждан, которые:

– являются родственниками первой линии граждан Украины;

– имеют официальное действующее разрешение на работу в Украине;

– являются техническими специалистами, прибывающими в Украину по приглашению представителей украинских предприятий;

– едут по территории Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

– прибывают в страну для обучения;

– проходят военную службу в Вооруженных Силах Украины;

– постоянно или временно проживают в Украине, имеют вид на постоянное или временное жительство в Украине;

– являются главами и членами официальных делегаций иностранных государств, сотрудниками международных организаций, а также лицами, которые их сопровождают, и въезжают в Украину по приглашению президента Украины, Верховной Рады, Кабинета министров, Офиса президента, Министерства иностранных дел.

– являются водителями и/или членами экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членами экипажей воздушных, морских и речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;

– являются деятелями культуры, которые прибывают по приглашению учреждения культуры вместе с лицом, которое сопровождает каждого из них;

– прибывают для участия в официальных спортивных соревнованиях, проходящих на территории Украины, и сопровождающих лиц;

– являются лицами, которые перевозят гемопоэтические стволовые клетки для трансплантации;

– прибывают на лечение в учреждения здравоохранения Украины.

Эти категории иностранных граждан должны иметь страховой полис для покрытия возможных расходов, связанных с лечением СОVID-19 и обсервацией (выданный страховой компанией, которая имеет представительство в Украине).

Также смогут въехать на территорию Украины иностранцы, которые:

– признаны беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите;

– являются дипломатами, работниками консульских учреждений, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членами их семей или являются лицами, прибывающими по приглашению МИД Украины;

– являются инструкторами вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил Украины или прибывают по приглашению Министерства обороны.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины обновило список стран со значительным распространением COVID-19.

В частности, в "красной зоне" оказались 65 государств, среди которых — США, Испания, Румыния, Мальдивы, Албания, Израиль, Черногория, Монако и другие.