Польша обновила условия пребывания украинцев в стране: кого пустят без обсервации

В Польше обновили перечень категорий украинцев, которым разрешено не проходить обсервацию.

В частности, теперь обсервация не обязательна для тех, кто прибывает в страну из Украины самолетом, сообщает украинское посольство.

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Таким образом, от обязанности пребывания на карантине после въезда на территорию Польши освободили:

- водителей и членов экипажей авиа-, железнодорожных, судоходных и автотранспортных средств, чья профессиональная деятельность связана со сферой международных пассажирских, грузовых, или комбинированных перевозок и въезжающих на территорию Польши в рамках выполнения служебных обязанностей;

- инспекторов морской администрации;

- лиц, выполняющих в Польше работу, связанную с реализацией стратегических инвестиционных проектов в сфере энергетики (нефтегазовый, электроэнергетический сектора);

- пассажиров воздушных судов, осуществляющих международный перелет из аэропорта, расположенного на территории государства, что не подпадает под запрет воздушного движения;

- пассажиров курсирующих судов, которые не заплывают в порты третьих стран, между портами государств-членов Европейского Союза, Европейского соглашения о свободной торговле (EFTA) — стороны соглашения о Европейском экономическом пространстве;

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- лиц, получающих образование в Польше (ученики, студенты, слушатели, соискатели последипломного образования, докторанты), а также, ученые, которые проводят исследования на территории Польши;

- работников дипломатических и консульских учреждений, представителей международных организаций и членов их семей, а также других лиц, пересекающих границу на основании дипломатического паспорта;

- лиц, выполняющих работы на сельскохозяйственных предприятиях, расположенных в приграничных территориях обеих стран;

- членов семей (супруги, дети) граждан Европейского Союза, Европейского соглашения о свободной торговле (EFTA) — стороны соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарии;

- лиц, имеющих разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена Европейского Союза, Европейского соглашения о свободной торговле (EFTA) — стороны соглашения о Европейском экономическом пространстве, или Швейцарской Конфедерации, а также членов их семей (супруги, дети), въезжающие в Польшу с целью транзита через ее территорию.

Ранее сообщалось, что консульство Польши во Львове приостанавливает прием визовых анкет.

Напомним, на сегодня свои границы для граждан Украины открыли полностью или с определенными условиями 38 стран, рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В частности, границы открыли Болгария, Словения, Мальдивы, ОАЭ, Ирландия, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Турция, Сербия, Албания, Черногория, Хорватия, Беларусь, Великобритания, США, Египет, Мексика, Тунис, Багамские острова.

Однако неделю назад границы для украинцев закрыли Сейшельские острова.

Условия пересечения границ каждой страны отличаются. Министерство иностранных дел рекомендует перед поездкой изучить эти правила. Это можно сделать на интерактивной карте украинского министерства или на сайтах МИД других стран.