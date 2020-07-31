Въезд для граждан Украины закрыла еще одна страна

Сейшельские острова закрыли границы для украинских туристов из-за эпидемиологической ситуации в стране.

Об этом сегодня, 31 июля, в ходе брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Однако, по его словам, 39 стран мира остаются открытыми для граждан Украины.

"На прошлой неделе я объявлял, какие страны открыты или относительно открыты для украинцев. За эту неделю изменилась политика на Сейшельских островах", — сказал Кулеба.

Министр добавил, что вчера Болгария приняла решение, согласно которому упрощенный порядок въезда для граждан Украины был продлен еще на месяц.

По его словам, наиболее популярными среди украинцев являются Венгрия, Турция и Россия. После них сразу идет Польша, Германия, Румыния, Хорватия.

Напомним, с 27 июля Австрия ограничила въезд на свою территорию для жителей 32 стран, в том числе для граждан Украины, из-за ситуации с распространением коронавируса.

Позднее стало известно, что Болгария после недавнего послабления вновь ужесточила правила въезда для граждан Украины.