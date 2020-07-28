Болгария снова ужесточила правила въезда для украинцев

Болгария после недавнего послабления вновь ужесточила правила въезда для граждан Украины.

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Болгарии.

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"С 28 июля граждане Северной Македонии, Сербии, Албании, Косово, Боснии и Герцеговины, Черногории, Молдовы, Израиля и Кувейта могут въехать в Болгарию с отрицательным ПЦР-тестом, проведенным за последние 72 часа. Для граждан Украины требование предъявить отрицательный ПЦР-тест будет действовать с 30 июля", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, украинская авиакомпания SkyUp Airlines исключила 22 направления из летней навигации-2020 и отложила старт полетов в 9 стран мира.

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Известно, что Евросоюз обновил так называемый "зеленый список" стран, граждане которых смогут свободно попасть на территорию стран-участниц ЕС, но Украины там снова не оказалось.

В то же время Болгария разрешила украинцам въезд без обсервации и тестов на COVID-19.

Напомним, в Украине вновь резко возросло количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Так, за прошедшие сутки зафиксировано 919 новых случаев коронавируса, 622 человек выздоровели, а 13 — умерли.

Ранее жителям Украины открыли свои границы еще 13 государств. По состоянию на 21 июля, общее количество таких стран уже составляет 39.