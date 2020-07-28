Болгария снова ужесточила правила въезда для украинцев

Болгария после недавнего послабления вновь ужесточила правила въезда для граждан Украины.
Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Болгарии.
"С 28 июля граждане Северной Македонии, Сербии, Албании, Косово, Боснии и Герцеговины, Черногории, Молдовы, Израиля и Кувейта могут въехать в Болгарию с отрицательным ПЦР-тестом, проведенным за последние 72 часа. Для граждан Украины требование предъявить отрицательный ПЦР-тест будет действовать с 30 июля", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, украинская авиакомпания SkyUp Airlines исключила 22 направления из летней навигации-2020 и отложила старт полетов в 9 стран мира.
Известно, что Евросоюз обновил так называемый "зеленый список" стран, граждане которых смогут свободно попасть на территорию стран-участниц ЕС, но Украины там снова не оказалось.
В то же время Болгария разрешила украинцам въезд без обсервации и тестов на COVID-19.
Напомним, в Украине вновь резко возросло количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
Так, за прошедшие сутки зафиксировано 919 новых случаев коронавируса, 622 человек выздоровели, а 13 — умерли.
Ранее жителям Украины открыли свои границы еще 13 государств. По состоянию на 21 июля, общее количество таких стран уже составляет 39.