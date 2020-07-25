Австрия ограничивает въезд для украинцев с 27 июля

Австрия с понедельника, 27 июля, ограничивает въезд на свою территорию для жителей 32 стран, в том числе для граждан Украины, из-за ситуации с распространением коронавируса.

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба в Facebook.

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"К сожалению, с 27 июля Австрия ограничивает въезд на свою территорию для граждан 32 стран, где ситуация с пандемией не улучшается. Украина в этом списке. Поскольку авиасообщения и не было, это плохая новость в первую очередь для тех, кто въезжает в Австрию машиной. Теперь этот канал работает только на транзит", — написал дипломат в соцсети.

Он также добавил, что украинцы, въезжающие из другой страны Шенгенского пространства, и которые не были последние 14 дней в Украине и других странах риска, должны предъявить PCR-тест и пойти на 10-дневный карантин (с подтверждением места его проведения).

В свою очередь граждане Украины, которые имеют вид на жительство в Австрии, должны предъявить отрицательный тест, проведенный не позднее 72 часов назад.

"То же касается сезонных рабочих, медицинского персонала, дипломатов или если гражданина или гражданку Украины ожидает в Австрии муж или жена, или если они направляются в Австрию на свадьбу или похороны. В таком случае PCR-тест обязателен, но въезжать нельзя", — пояснил Щерба.

Также среди стран, попавших в австрийский "красный список": США, Швеция, Россия, Болгария, Румыния, Молдова, Беларусь и другие.

Как сообщалось, в Украине вновь резко возросло количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 — за прошедшие сутки по состоянию на утро субботы зафиксировано 1106 новых инфицированных, 19 человек из числа ранее заболевших скончались, 611 выздоровели.

Ранее жителям Украины открыли свои границы еще 13 государств. По состоянию на 21 июля, общее количество таких стран уже составляет 39.