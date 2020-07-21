Политика 1 час назад

Для украинцев открылись для въезда еще 13 стран

За неделю в список таких стран добавились, в частности, Болгария, Мальдивы и ОАЭ

Дмитрий Кулеба. Фото: личная facebook-страница Дмитрий Кулеба. Фото: личная facebook-страница
Дмитрий Кулеба. Фото: личная facebook-страница

Жителям Украины открыли свои границы еще 13 государств.

По состоянию на 21 июля общее количество таких стран уже составляет 39, заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кратко и по делу в Telegram

Он пояснил, что за неделю добавились, в частности, Болгария, Мальдивы и ОАЭ.

"Не в каждом случае речь идет о совершенно свободном въезде, надо руководствоваться решениями власти, поэтому я прошу перед въездом проверять информацию", — подчеркнул глава МИД.

Ранее Литва отменила самоизоляцию для возвращающихся из Украины.

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Как сообщалось, украинская авиакомпания SkyUp Airlines исключила 22 направления из летней навигации-2020 и отложила старт полетов в 9 стран мира.

Известно, что Евросоюз обновил так называемый "зеленый список" стран, граждане которых смогут свободно попасть на территорию стран-участниц ЕС, но Украины там снова не оказалось.

В то же время Болгария разрешила украинцам въезд без обсервации и тестов на COVID-19.

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