Авиакомпания SkyUp отложила старт полетов в 9 стран

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines исключила 22 направления из летней навигации-2020 и отложила старт полетов в 9 стран мира.

Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Евросоюз и страны других регионов продолжают действие ограничений на въезд украинцев, поэтому мы вынуждены оптимизировать запланированную ранее полетную программу. Часть направлений полностью отменяется, поскольку они планировались именно на летний сезон. Другая часть направлений, которые планировалось запускать на постоянной основе, стартуют позже", — говорится в сообщении.

В частности, из летней навигации 2020 года компания исключает следующие направления:

Киев — Майорка — Киев;

Киев — Тенерифе — Киев;

Киев — Ламеция — Терме — Киев (также рейсы из регионов);

Киев — Корфу — Киев;

Киев — Закинтос — Киев;

Киев — Катания — Киев;

Киев — Римини — Киев (также рейсы из регионов);

Одесса — Ереван — Одесса;

Львов — Батуми — Львов;

Запорожье — Батуми — Запорожье;

Одесса — Батуми — Одесса;

Львов — Ираклион — Львов;

Одесса — Ираклион — Одесса;

Запорожье — Ираклион — Запорожье;

Запорожье — Прага — Запорожье;

Киев — Пиза — Киев;

Киев — Бари — Киев;

Львов — Париж (Бове) — Львов;

Харьков — Париж (Бове) — Харьков;

Одесса — Тбилиси — Одесса;

Харьков — Тбилиси — Харьков;

Запорожье — Тель-Авив — Запорожье.

По направлению Болгария отменяются рейсы в Варну, остаются только в Бургас.

Кроме того, компания откладывает старт полетов до 15 августа в Грецию, Португалию, Италию (кроме рейсов Львов — Неаполь — Львов, запланированных на 3, 7, 10 августа), Испанию, Францию, на Кипр, в Чехию, Армению и в Израиль.

Читайте также: Польская авиакомпания возобновила рейсы в Украину

Как отмечают в авиакомпании, они предлагают пассажирам ряд вариантов для возмещения стоимости билетов. В частности, можно получить возмещение билета в виде промокода на 120% от суммы неиспользованной части бронирования на будущую покупку билетов или дополнительных услуг авиакомпании. Также можно изменить дату.

В свою очередь пассажиры, чьи рейсы отменены на весь сезон, могут перебронировать путешествие на лето-2021 без дополнительных доплат, а пассажиры, чьи рейсы отложены до 15 августа, могут изменить дату в течение года от даты первого вылета в билете без дополнительных доплат.

Пассажиры, чьи рейсы в Варну отменены, могут изменить место своего назначения на Бургас. Пассажиры, чей рейс из Львова в Неаполь 14 августа отменен, могут воспользоваться одним из рейсов Львов — Неаполь — Львов 3, 7 или 10 августа, или же одним из рейсов с более поздними датами. Пассажиры, чьи рейсы из регионов отменены, могут, при наличии, воспользоваться рейсом из Киева без дополнительных доплат.

Также пассажиры могут получить возмещение полной стоимости билета.

В компании напоминают, что сейчас SkyUp постепенно восстанавливает чартерные и регулярные перелеты по Украине и за границу. С 22 июля запланировано возобновление регулярных рейсов в Болгарию, а именно — в Бургас. Рейсы будут выполняться раз в неделю из Харькова и Львова и 3 раза в неделю из Киева. Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании.

Напомним, с 15 июня правительство Украины сняло ограничения на международные авиаперелеты в связи с послаблением карантина, который ввели из-за пандемии коронавируса. В Минздраве ввели "адаптивную самоизоляцию" и обнародовали список стран из "красной" и "зеленой" зоны. Если прибываете из страны из "красной" зоны — отбываете 14-дневную самоизоляцию, из "зеленой" — нет.

Однако такой список понадобится не всем желающим путешествовать. Ведь свободно передвигаться, к примеру, по безвизовой Европе украинцам пока нельзя. В ряде стран до сих пор существует ограничение на въезд граждан.