Происшествия 1 час назад

Минздрав назвал главное условие для открытия границ ЕС для украинцев

Максим Степанов рассказал, когда Украина впишется в критерии Евросоюза по открытию границы

Въезд в ЕС. Фото: ua.news Въезд в ЕС. Фото: ua.news
Въезд в ЕС. Фото: ua.news

В Украине динамика заболеваемости коронавирусом за последние 2 недели превышает те нормы, которые для себя приняли в Европе.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью "РБК-Украина".

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Он рассказал, когда Украина впишется в критерии Евросоюза.

"Мы считали: ориентировочно, если у нас в течение двух недель количество случаев не будет превышать 460-480 больных", — отметил глава Минздрава.

Известно, что критерии ЕС такие:

- число новых случаев заболевания за последние 14 дней на 100 тысяч населения должны быть близки к среднему или ниже среднего по ЕС (по состоянию на 15 июня 2020 года);

- стабильный или убывающий тренд новых случаев;

- общая ситуация с борьбой против коронавируса с учетом уровня тестирования, наблюдения.

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Ранее Европейский Союз обновил так называемый "зеленый список" стран, граждане которых смогут свободно попасть на территорию стран-участниц ЕС, но Украины там снова не оказалось.

В то же время Болгария разрешила украинцам въезд без обсервации и тестов на COVID-19.

Напомним, США снимают ограничения на въезд в страну иностранных студентов, прибывающих из Европы.

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