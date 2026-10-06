ПриватБанк окончательно выиграл арбитраж против РФ в Гааге более чем на $327 млн за активы в Крыму

Постоянная палата третейского суда в Гааге приняла окончательное решение, которым обязала Россию выплатить более 327 млн долларов компенсации ущерба за незаконную экспроприацию активов ПриватБанка в Крыму. Решение принято 1 октября по результатам рассмотрения арбитражного производства, начатого банком в 2015 году в соответствии с двусторонним соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу "ПриватБанка".

Член правления банка по вопросам реорганизации и проблемных активов Солвита Деглава назвала окончательное решение важной победой и итогом 11-летней юридической борьбы за правосудие и принцип неотвратимости последствий за незаконную экспроприацию.

Она отметила, что банк ожидает полного выполнения решения и будет принимать все необходимые меры для обеспечения выплаты. Интересы украинской стороны в суде представляли юридические фирмы Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan UK LLP и Asters Consult LLC.

Структура компенсации и позиция арбитража

Арбитражный суд полностью отклонил возражение российской стороны по поводу "незаконности инвестиций" и постановил, что это не лишает его юрисдикции:

истцу присуждена базовая компенсация в размере 180,87 млн долларов;

на сумму компенсации начисляются проценты, начиная с 18 апреля 2014 г. до даты выплаты;

отдельно арбитражный суд произвел распределение расходов по арбитражному производству.

До апреля 2014 года ПриватБанк осуществлял существенную операционную деятельность и владел значительными активами в Крыму, включая кредиты, недвижимость и денежные средства. Вскоре после оккупации полуострова Россия приняла меры, которые привели к незаконной экспроприации активов и остановке работы банка.

ПриватБанк остается крупнейшим банком Украины, который государство национализировало в конце 2016 года. По данным НБУ, по состоянию на 1 августа 2026 г. его общие активы составляли 979,31 млрд грн (22,7% от общего объема банковской системы).

Напомним, ранее сообщалось, что Апелляционный суд в Гааге подтвердил незаконность экспроприации Россией активов ПриватБанка в Крыму. Апелляционный суд в Гааге (Нидерланды) 19 июля подтвердил незаконность экспроприации Россией активов банка в оккупированном Крыму, о чем сообщала пресс-служба украинского государственного учреждения.