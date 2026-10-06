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ПриватБанк в третий раз не продал "Днепр-Арену": почему аукцион не состоялся

стадион Днепр_Арена
ПриватБанк в третий раз не продал "Днепр-Арену" / Википедия

ПриватБанк в третий раз не смог продать стадион "Днипро-Арена" вместе с футбольной тренировочной базой в Днепре. На аукцион со стартовой ценой 140,7 млн грн не пошел ни один участник, поэтому торги не состоялись.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные электронной торговой системы prozorro.sale.

В один лот вошли стадион "Днепр-Арена", комплексная база для подготовки профессиональных спортивных команд и крытое футбольное поле. Общая площадь недвижимости превышает 36 тыс. кв. м.

В тренировочную базу входят четыре поля с натуральным покрытием, крытое поле с искусственным покрытием и трибунами на 506 мест, еще три открытых искусственных поля, коттеджный городок для спортсменов, спальный корпус, медико-реабилитационный центр, бассейн, тренажерный зал и ресторан.

Стартовая цена всего комплекса составила 140,7 млн. грн. без НДС. Для участия в торгах необходимо было внести гарантийный взнос в размере более 7 млн. грн.

Протокол о том, что аукцион не состоялся из-за отсутствия участников, был сформирован 5 октября.

О "Днепр-Арене"

"Днепр-Арена" - футбольный стадион европейского класса в Днепре, который вмещает более 31 тыс. зрителей. Стадион был реконструирован и открыт в 2008 году.

Арена оборудована футбольным полем размером 105х68 м с системой подогрева, автоматическим поливом и искусственным освещением для вечерних матчей. Комплекс включает в себя раздевалки, залы для разминки, тренажерный зал, тренерские комнаты, помещения для СМИ и судей, VIP-ложу на 296 мест и ресторан на 550 мест.

На территории стадиона предусмотрены парковки для спортсменов, персонала и зрителей. Местонахождение: г. Днепр, ул. Херсонская, 7

Напомним, ранее ПриватБанк уже пытался продать "Днепр-Арену" вместе с футбольной базой, однако на торги тоже не нашлось покупателей.

Первая публичная попытка продажи стадиона "Днепр-Арена" через аукцион прошла в 2020 году. После этого последовали и другие безуспешные попытки.

Автор:
Татьяна Гойденко

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