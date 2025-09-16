Сокращение недвижимости на балансе: ПриватБанк продает стадион "Днепр-Арена" и футбольную базу

ПриватБанк выставляет на продажу один из крупнейших спортивных объектов города — стадион "Днепр-Арена" и футбольную тренировочную базу в Днепре через Prozorro.Продажи.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ПриватБанка.

ПриватБанк реализует спортивные объекты

ПриватБанк продолжает уменьшать объемы недвижимости, находящейся на балансе банка, как обеспечение по кредитам к национализации. В рамках утвержденной Наблюдательным советом Стратегии и оперативного плана управления проблемными активами банк планирует в конце сентября выставить на продажу через систему Prozorro. Продажи футбольный стадион Днепра - "Днепр-Арена" (ранее - стадион "Металлург") и футбольную тренировочную базу в городе Днепр.

Продажа одного из крупнейших спортивных объектов города, включая учебно-тренировочную базу с крытым полем, будет проходить по прозрачной и открытой процедуре торгов.

О "Днепр-Арене"

"Днепр-Арена" - футбольный стадион европейского класса в городе Днепр, который вмещает 31 003 зрителя. Стадион был реконструирован и открыт в 2008 году.

Арена оборудована футбольным полем размером 105х68 м с системой подогрева, автоматическим поливом и искусственным освещением для вечерних матчей. Комплекс включает в себя раздевалки, залы для разминки, тренажерный зал, тренерские комнаты, помещения для СМИ и судей, VIP-ложу на 296 мест и ресторан на 550 мест.

На территории стадиона предусмотрены парковки для спортсменов, персонала и зрителей. Местонахождение: г. Днепр, ул. Херсонская, 7

Учебно-тренировочная база расположена в лесопарковой зоне жилого массива Приднепровск в городе Днепр. Сооружение было построено в 1971 году и реконструировано в 2010 году.

Комплекс включает в себя три искусственных и четыре травяных футбольных поля, крытый манеж с искусственным покрытием и трибунами на 506 мест, коттеджный городок для проживания спортсменов, а также два офисно-жилищных корпуса. Здесь расположены медико-восстановительный центр, конференц-зал, комната совещаний тренерского состава, бассейн, тренажерный зал, сауна и душевые.

Местонахождение объекта: г. Днепр, пер. Михаила Дидевича, дом. 12 и 14.

Ранее сообщалось, "Укрпочта" начала продажу своей недвижимости через государственную электронную систему Прозорро.Продажи. По результатам первых аукционов удалось заработать 424 миллиона гривен.