ПриватБанк и IFC подписали первые соглашения по поддержке украинского бизнеса

ПриватБанк и Международная финансовая корпорация (IFC) начали системное сотрудничество, подписав первые соглашения по расширению кредитования малого и среднего бизнеса и поддержке выхода украинских компаний на новые рынки.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение

В рамках сотрудничества между ПриватБанком и IFC было подписано два ключевых соглашения.

Первая — это соглашение о распределении рисков на 100 миллионов долларов, направленное на содействие кредитованию микро-, малого и среднего бизнеса в различных секторах экономики, в частности аграрной, перерабатывающей промышленности и логистике. Особое внимание уделяется компаниям, основанным женщинами, которые составят около 35% портфеля таких кредитов.

Второе соглашение - это договор банка-эмитента, согласно которому IFC открывает гарантийную линию торгового финансирования на 20 миллионов долларов. Это позволит ПриватБанку расширить поддержку украинских компаний, занимающихся экспортом и импортом, и обеспечить им более легкий доступ к международным рынкам.

Что касается условий кредитования, то сумма одного отдельного кредита будет составлять от 10 тысяч до 100 тысяч долларов. При этом установлен лимит на одного заемщика или группу компаний – не более 1 миллиона долларов.

Воспользоваться программой смогут предприятия, в которых работает менее 250 человек, годовой доход не превышает 50 миллионов евро или совокупные активы не превышают 43 миллиона евро. IFC берет на себя до 50% кредитного риска, а максимальная сумма, которую организация готова возместить, составляет 50 миллионов долларов.

Участие IFC в соглашениях и дополнительный стимул на основе достижения показателей поддержали правительства Франции и Нидерландов через "Программу экономической устойчивости IFC" (ERA) для Украины.

Также добавим, что Украина и IFC расширяют сотрудничество. для активного привлечения частного капитала в процесс послевоенного восстановления страны и развития государственно-частного партнерства.