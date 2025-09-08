ПриватБанк та IFC підписали перші угоди для підтримки українського бізнесу

ПриватБанк та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) розпочали системну співпрацю, підписавши перші угоди для розширення кредитування малого й середнього бізнесу та підтримки виходу українських компаній на нові ринки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення

У рамках співпраці між ПриватБанком та IFC було підписано дві ключові угоди.

Перша — це угода про розподіл ризиків на 100 мільйонів доларів, яка має на меті сприяти кредитуванню мікро-, малого та середнього бізнесу у різних секторах економіки, зокрема аграрному, переробній промисловості та логістиці. Особлива увага приділяється компаніям, заснованим жінками, які становитимуть близько 35% портфеля таких кредитів.

Друга угода — це договір банку–емітента, відповідно до якого IFC відкриває гарантійну лінію торговельного фінансування на 20 мільйонів доларів. Це дозволить ПриватБанку розширити підтримку українських компаній, що займаються експортом та імпортом, і забезпечити їм легший доступ до міжнародних ринків.

Щодо умов кредитування, то сума одного окремого кредиту становитиме від 10 тисяч до 100 тисяч доларів. При цьому встановлено ліміт на одного позичальника або групу компаній — не більше 1 мільйона доларів.

Скористатися програмою зможуть підприємства, у яких працює менше ніж 250 осіб, річний дохід не перевищує 50 мільйонів євро або сукупні активи не перевищують 43 мільйони євро. IFC бере на себе до 50% кредитного ризику, а максимальна сума, яку організація готова покрити, становить 50 мільйонів доларів.

Участь IFC в угодах та додатковий стимул на основі досягнення показників підтримали уряди Франції та Нідерландів через “Програму економічної стійкості IFC” (ERA) для України.

Також додамо, що Україна та IFC розширюють співпрацю для активного залучення приватного капіталу в процес післявоєнного відновлення країни та розвитку державно-приватного партнерства.