Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,22

--0,13

EUR

48,16

+0,03

Готівковий курс:

USD

41,30

41,22

EUR

48,51

48,35

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ПриватБанк та IFC підписали перші угоди для підтримки українського бізнесу

ПриватБанк, IFC
ПриватБанк та IFC підписали угоди для підтримки українського бізнесу

ПриватБанк та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) розпочали системну співпрацю, підписавши перші угоди для розширення кредитування малого й середнього бізнесу та підтримки виходу українських компаній на нові ринки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення 

У рамках співпраці між ПриватБанком та IFC було підписано дві ключові угоди.

Перша — це угода про розподіл ризиків на 100 мільйонів доларів, яка має на меті сприяти кредитуванню мікро-, малого та середнього бізнесу у різних секторах економіки, зокрема аграрному, переробній промисловості та логістиці. Особлива увага приділяється компаніям, заснованим жінками, які становитимуть близько 35% портфеля таких кредитів.

Друга угода — це договір банку–емітента, відповідно до якого IFC відкриває гарантійну лінію торговельного фінансування на 20 мільйонів доларів. Це дозволить ПриватБанку розширити підтримку українських компаній, що займаються експортом та імпортом, і забезпечити їм легший доступ до міжнародних ринків.

Щодо умов кредитування, то сума одного окремого кредиту становитиме від 10 тисяч до 100 тисяч доларів. При цьому встановлено ліміт на одного позичальника або групу компаній — не більше 1 мільйона доларів. 

Скористатися програмою зможуть підприємства, у яких працює менше ніж 250 осіб, річний дохід не перевищує 50 мільйонів євро або сукупні активи не перевищують 43 мільйони євро. IFC бере на себе до 50% кредитного ризику, а максимальна сума, яку організація готова покрити, становить 50 мільйонів доларів.

Участь IFC в угодах та додатковий стимул на основі досягнення показників підтримали уряди Франції та Нідерландів через “Програму економічної стійкості IFC” (ERA) для України.

Також додамо, що Україна та IFC розширюють співпрацю для активного залучення приватного капіталу в процес післявоєнного відновлення країни та розвитку державно-приватного партнерства.

Автор:
Тетяна Гойденко