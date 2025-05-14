Приватні інвестиції в українське відновлення: Україна та IFC активізують співпрацю

Україна та Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до групи Світового банку, розширюють співпрацю для активного залучення приватного капіталу в процес післявоєнного відновлення країни та розвитку державно-приватного партнерства.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Про співпрацю

13 травня відбулася зустріч першої віцепрем’єрки — міністерки економіки України Юлії Свириденко з віцепрезидентом Міжнародної фінансової корпорації (IFC) у регіоні Європи, Латинської Америки та Карибського басейну Альфонсо Гарсією Морою. До перемовин долучилися також перший заступник міністра економіки Олексій Соболев і представники IFC.

Під час зустрічі сторони обговорили ключові напрямки співпраці, зокрема:

посилення участі приватного сектору в процесі відновлення України;

розширення доступу до фінансування та капітальних ринків;

розвиток державно-приватного партнерства;

підготовку Інвестиційної стратегії та участь у конференції URC2025.

Під час зустрічі Юлія Свириденко висловила подяку Міжнародній фінансовій корпорації за фінансову, технічну та консультативну підтримку, яку IFC надає Україні навіть в умовах війни. Вона підкреслила важливість активнішого залучення приватного сектору до відбудови економіки, зокрема через розвиток державно-приватного партнерства.

Окрема увага була приділена підтримці з боку IFC у вдосконаленні законодавства у сфері державно-приватного партнерства (ДПП)та визначенні пріоритетних напрямів для подальшої співпраці. Також Україна розраховує на розширення взаємодії з корпорацією у розробці секторальних стратегій і багаторічного плану економічного зростання.

IFC та Група Світового банку активно долучаються до розробки Інвестиційної стратегії України — комплексного плану на найближчі п’ять років, спрямованого на залучення прямих іноземних інвестицій у ключові сектори економіки. Сторони погодилися представити перші результати цієї роботи на Конференції з відновлення України (URC2025), яка відбудеться у липні в Римі.

Окрему увагу було приділено розвитку інструментів на ринку капіталу України та участі IFC у реалізації Ukraine Investment Framework — інвестиційного компонента ініціативи Ukraine Facility. IFC вже подала заявку в межах другого конкурсу пропозицій Європейської комісії та планує інвестувати у фонди приватного капіталу, що працюють у пріоритетних секторах української економіки.

У сфері публічних інвестицій сторони домовилися активізувати роботу над Єдиним проектним портфелем (Single Project Pipeline), зокрема щодо структурування проєктів відповідно до вимог банківської привабливості.

Довідково:

IFC (Міжнародна фінансова корпорація) входить в групу Світового банку, і має великий досвід підготовки та реалізації проєктів ДПП у різних секторах економіки, включаючи логістику, енергетику, охорону здоров'я, інфраструктуру тощо. Останні 7 років уряд України плідно працює з IFC щодо розвитку потенціалу державно-приватного партнерства.

В 2022 році було підписано Меморандум про порозуміння між урядом України і IFC , відповідно до якого IFC виступає стратегічним радником уряду, що надає допомогу у створенні сприятливих умов для збільшення залучених приватних інвестицій в інфраструктуру України, зокрема на умовах ДПП.

В рамках Меморандуму IFC продовжує надавати підтримку в розробці фінансових механізмів для залучення приватного капіталу – зокрема за допомогою державного та донорського фінансування – та проведення конкурсів на реалізацію критично важливих проєктів у ключових секторах економіки.

Раніше повідомлялось, що Україна повністю забезпечила потреби у зовнішньому фінансуванні на 2025 рік. Влада також готується до різних фінансових сценаріїв у наступному році.