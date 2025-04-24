Україна забезпечила потреби у зовнішньому фінансуванні на 2025 рік – Марченко

Україна повністю забезпечила потреби у зовнішньому фінансуванні на 2025 рік. Влада також готується до різних фінансових сценаріїв у наступному році.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Міністр фінансів України Сергій Марченко взяв участь у зустрічі фінансового блоку країн G7 у Вашингтоні в рамках Весняних зборів МВФ та Світового банку.

На заході були присутні міністри фінансів, глави центральних банків країн G7, а також представники МВФ, Світового банку та Європейської Комісії.

Під час зустрічі обговорили фінансову ситуацію в Україні у 2025 році та наголосили на необхідності подальшої міжнародної підтримки як у період війни, так і в післявоєнний час.

Стан фінансової системи

Марченко подякував міністру фінансів Канади Франсуа Шампаню за лідерство в G7 і всім міжнародним партнерам за підтримку України. Він наголосив на важливості продовження фінансової допомоги у 2026 році, зазначивши, що в 2025 році потреби у зовнішньому фінансуванні складають 39,3 млрд дол.

Бюджетна підтримка на поточний рік від партнерів уже забезпечена на рівні 16,8 млрд дол.

Міністр також відзначив реалізацію механізму ERA обсягом 50 млрд дол., які будуть погашатися за рахунок заморожених російських активів.

Україна вже уклала угоди з країнами G7 та Єврокомісією, що забезпечує стабільне та передбачуване надходження коштів до державного бюджету. Це дозволяє своєчасно фінансувати пріоритетні видатки, наголосив міністр.

Наступним кроком має бути повна конфіскація суверенних активів країни-агресора, що стане можливим за політичним рішенням країн G7.

Марченко також підкреслив, що завдяки зростанню внутрішніх доходів і стабільному фінансуванню Україна поступово зменшує дефіцит бюджету та зміцнює фінансову систему.

За результатами І кварталу 2025 року доходи загального фонду державного бюджету, зросли на 1 млрд дол. порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Крім того, завдяки випуску державних облігацій до бюджету вже залучено 3 млрд дол. у 2025 році.

Скорочення дефіциту бюджету прогнозується до 19,4% ВВП у 2025 році з 24% у 2024 році.

Марченко відзначив успішне завершення сьомого перегляду програми з МВФ, що стало найкращим результатом за всю історію співпраці України з Фондом. Крім того, Україна ефективно виконує індикатори Плану для інструменту EU Ukraine Facility та умови програм Світового банку.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення Світовий банк мобілізував для України 51 млрд дол. фінансової допомоги. З них 30,7 млрд доларів — це безповоротні гранти.